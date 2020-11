La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Eliminatorias:

Desde las 21.00, en La Bombonera, la Selección va por su tercer triunfo consecutivo. Scaloni podría repetir los mismos 11 que contra Bolivia, aunque también evaluaba el ingreso de Lo Celso entre los titulares. Después de comenzar el camino rumbo a Qatar 2022 con dos importantes victorias (Ecuador como local y Bolivia como visitante), la Selección Argentina buscará hoy su tercer triunfo consecutivo cuando reciba desde las 21.00 horas a Paraguay en un partido que se disputará en La Bombonera. Para este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni acumuló diferentes contratiempos, especialmente por lesiones: Paulo Dybala, Marcos Acuña y Roberto Pereyra fueron desafectados; mientras Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez y hasta Lionel Messi llegaron con molestias. La otra preocupación del DT fue Lucas Martínez Quarta, quien tuvo dificultades para poder salir de Florencia (por cuestiones relacionadas a la pandemia) y recién logró arribar a nuestro país ayer por la tarde, tras hacer escalas en París y San Pablo. "Sin dudas fue una convocatoria muy atípica. De las más difíciles que hemos tenido desde que estamos acá, propio de lo que estamos viviendo, por la cantidad de partidos que se están jugando y las prisas que existen", explicó ayer el entrenador en la conferencia de prensa virtual que dio antes de la práctica vespertina. Sin embargo, con la llegada del Martínez Quarta y las mejorías de Otamendi y Tagliafico, el panorama se aclaró para Scaloni, quien podría repetir los mismos 11 titulares que presentó ante Bolivia en la segunda fecha. Es decir: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez. La única posibilidad de que ésta no sea la formación titular es que, finalmente, Scaloni apueste por uno de sus jugadores preferidos: Giovani Lo Celso (ausente por lesión en las primeras dos fechas). En ese caso podrían salir De Paul o Palacios, si el DT decide mantener el esquema; u Ocampos, si busca mayor presencia en la zona de gestación. Por su parte, Paraguay llegará con muchas caras conocidas en la formación que dispondrá su entrenador, Eduardo "Toto" Berizzo. El combinado guaraní formaría con Antony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Mathias Villasanti, Ángel Lucena, Gastón Giménez (quien llegara a ser convocado por Scaloni para Argentina); Ángel Romero, Darío Lezcano y Miguel Almirón. Esta tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 se abrirá con el duelo Bolivia vs Ecuador (17.00). Y se completará mañana con tres encuentros: Colombia vs Uruguay (17.30), Chile vs Perú (20.00) y Brasil vs Venezuela (21.30). Hasta el momento, disputadas dos fechas, las posiciones son las siguientes: 1) Brasil y Argentina, 6 puntos; 3) Colombia y Paraguay, 4 puntos; 5) Ecuador y Uruguay, 3 puntos; 7) Chile y Perú, 1 punto; 9) Venezuela y Bolivia, sin puntos.

ARGENTINA INTENTARÁ ESTIRAR SU ARRANQUE GANADOR EN ESTAS ELIMINATORIAS.



