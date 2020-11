La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Breves: Fútbol

12 de Noviembre de 2020







POL SE VA DE BOCA El mediocampista Guilllermo Fernández no continuará en Boca Juniors luego que no llegaran a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista que se encontraba a préstamo desde Cruz Azul de México. La noticia quedó confirmada por un contundente comunicado difundido por el club de la ribera: "El jugador comunicó que no quería continuar en la institución", informó el Xeneize, que ya tenía acordado con el Cruz Azul un nuevo préstamo para 2021, que incluía una opción de compra obligatoria de 5 millones de dólares. El próximo destino de Pol Fernández sería España: Elche y Celta de Vigo estarían interesados en sumar al volante. BAJA EN RACING Mala noticia para Sebastián Beccacece: Mauricio Martínez tiene comprometidos los meniscos de su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente, por lo que se perderá gran parte de la Copa de la Liga Profesional y, sobre todo, los Octavos de Final de la Copa Libertadores, instancia en la que La Academia se medirá frente a Flamengo. POSITIVO EN UNIÓN El delantero Facundo Márquez, de Unión de Santa Fe, dio positivo de coronavirus y se perdería las próximas dos fechas de la Copa de la Liga Profesional. Además, quedó en duda para los duelos de Octavos de Final de la Copa Sudamericana, instancia en la que el Tatengue se debe medir ante Bahía de Brasil. AMISTOSOS INTERNACIONALES Ayer, en el marco de la fecha FIFA, se disputaron nueve partidos entre selecciones europeas. Hubo dos goleadas: Portugal superó 7-0 a Andorra; e Italia venció 4-0 a Estonia. En tanto, Holanda y España terminaron 1-1. Además, Alemania superó 1-0 a República Checa, al tiempo que Bélgica le ganó 2-1 a Suiza. Y la gran sorpresa la dio Finlandia: derrotó 2-0 como visitante a Francia. La jornada se completó con: Turquía 3-3 Croacia, Dinamarca 2-0 Suecia y Polonia 2-0 Ucrania. Hoy jugarán: Gales vs Estados Unidos (16.45, DirecTV) e Inglaterra vs Irlanda (17.00, ESPN). EUROCOPA: ÚLTIMOS BOLETOS Hoy se definirán los últimos cuatro clasificados a la próxima Eurocopa en los siguientes duelos: Georgia vs Macedonia (14.00, ESPN), Serbia vs Escocia (16.45, DirecTV), Irlanda del Norte vs Eslovaquia (16.45, ESPN) y Hungría vs Islandia (16.45, DirecTV).



Breves: Fútbol

12 de Noviembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar