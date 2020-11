La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 12 de Noviembre 2020

Por Luis María Bruno







COLONIA URUGUAY: Nuestro corresponsal Cristian Banchero de Colonia Uruguay nos comenta que, están teniendo una temporada muy difícil de bagres de mar en donde hay días de muy buenas pescas y otros en donde no se da un solo pique. Lo mismo ocurre con los tamaños, que son muy variables, por lo que podemos decir que no está estable la pesca de esta especie. Destacando que lo mejor para esta especie está en la zona de los pozos de San Juan y atrás de las islas de Colonia, donde ingresó un cardumen de bagres de mar muy grande y se están dando hasta noventa capturas en el día y por embarcación entre tres pescadores. PARANÁ GUAZÚ EMBARCADO: Con aguas muy limpias el Guazú sigue manteniendo un buen pique. En cuanto a la variada, en general compuesta por bagres, pati, porteñitos y aparecieron algunos armados de los lindos, en la boca con arroyos y canales más que nada por las noches siempre algún lindo surubí está presente. En cuanto a las especies de escamas, podemos decir, que las bogas están, más que nada en algunos sectores donde se encuentran en el fondo ramificado los mejillones asiáticos de los cuales se alimentan. Además recordemos buscar esta especie en una profundidad que va de los trece a los quince metros que es en la profundidad que se alimenta esta especie preferencialmente. La mayoría de las bogas de momento son medianas promediando el kilo y medio a kilo ochocientos, muchas más pequeñas y algunas que califican para la parrilla llegando a los dos kilos y medio. Ocasionalmente se están dando algunas capturas de carpas, estas si se dan son de portes más que interesantes los que superan los cinco kilos cómodos. En sectores playos y de juncales hay mucha actividad de tarariras las que están tomando tanto artificiales como carnadas naturales. Recordemos que esta especie se encuentra en veda desde el 1º de Noviembre donde solo se la puede pescar sábados, domingos y feriados solo con devolución y el menor daño posible en el mismo lugar que se las pescó. Durante el mes de enero (los días sábados, domingos y feriados) se permitirá la extracción y sacrificio de hasta tres ejemplares por persona y por día. La talla mínima de captura para esta especie es de 40 centímetros de longitud total, medidos en sentido longitudinal desde el extremo anterior de la boca hasta el extremo posterior de la aleta caudal. En cuanto al Dorado está presente en la mayoría de las correderas que se forman en el Guazú con portes muy variados. Gran cantidad de pescadores están en estos momentos tras el bagre de mar el que ingresa a nuestras aguas para su desove, la cantidad de capturas depende del día ya que no todos los días se lo pesca igual, con portes que van de los dos a los cinco kilos. MUELLES Y COSTAS: Algunas bogas lindas con muchas medianas a chicas más que nada en muelles cebados. La variada de piel mediana a chica con bagres, porteñitos y pati siempre está presente, en las zanjas divisorias de las islas se puede dar con muy lindas tarariras. Reiteramos que esta especie se encuentra en veda. DORADITO: Continúa firme la oferta de buenas respuestas por el Doradito de bagres amarillos, porteñitos y pati de lindos portes. Además se les suman las respuestas y capturas de muy lindas tarariras, aunque reiteramos estamos en temporada de veda donde solo se puede pescar sábados, domingos y feriados con pesca y devolución. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: Por esta zona buscando algunos puntos fundamentales para la pesca y en determinados horarios, siendo los más rendidores los de la tardecita y la noche, tenemos la presencia y capturas de lindos bagres amarillos, pati y porteñitos, los que se dan con el ofrecimiento de pulpitos de lombrices en los anzuelos. Por esta zona también hay respuestas de tarariras y la posibilidad de algún buen dorado o surubí. PASAJE TALAVERA: Como en la mayoría de los pesqueros de la zona el Pasaje presenta buenos resultados con respuestas y capturas de lindos bagres amarillos y blancos, pati de diversos portes, porteñitos y tarariras, las bogas están muy esquivas por la zona pero siempre alguna se da. En zonas no muy profundas a los dorados se los ve cazando y de muy buenos portes. Con la presencia de bagres de mar en la curva del kilómetro 194. ISLA LA PALOMA: Comenzaron a darse bogas de lindos portes esta semana entremezcladas con algunas medianitas. Con respuestas también de bagres, porteñitos y pati algunos de lindos portes. PARANÁ BRAVO: El pique y la presencia de bogas por el Bravo están presentes con portes muy variados. Reitero que llevar una buena variedad de carnadas para esta especie hace la diferencia. Además buscándolos se dan las respuestas de algunos lindos pati, los que preferencialmente se dieron con lombrices o rodajas de anguilas, aunque algunos de los lindos también se dieron en los equipos encarnados con calamar para el bagre de mar. Como siempre presente las ofertas de bagres amarillos, porteñitos y algunas tarariras. Realizando una buena gareteada en las correderas la captura de algún buen dorado siempre está presente. ARROYO BRAZO LARGO: Reitero que hubo semanas en donde el Brazo Largo se vino destacando por las capturas de hermosos Dorados y Surubí los que fueron capturados con morenas, anguilas y bagres amarillos. La variada de piel menor siempre presente, así como también las capturas de algunas carpas y tarariras de buen porte. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA CAMPANA- ZÁRATE: Por el Paraná de las Palmas continúan las capturas de bogas, más que nada de embarcado en las inmediaciones del muelle de la costanera y aguas abajo en la conocida panza de la burra, utilizando como encarne maíz fermentado y distintos tipos de masas además se le suman buenas capturas de carpas. La variada compuesta por bagres amarillos, pati de muy lindos portes y porteñitos siempre presentes. Buscando tarariras y dorados por la zona se dan muy buenos resultados. En nuestro programa televisivo Nº 853 de esta semana Jorge Alberto Robson nos muestra y asesora sobre un viejo arte de pesca "La Pacucera", Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba continúa mostrándonos su gran variedad de boyas artesanales y su utilización, te mostramos la segunda parte de nuestra salida de pesca variada en aguas del Paraná y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Sergio Erregarena con una hermosa boga capturada frente en nuestra costanera en Campana



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 12 de Noviembre 2020

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar