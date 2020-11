La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Breves: Deportivas

TRIUNFO DE PODOROSKA La rosarina Nadia Podoroska volvió a competir después de su brillante paso por Roland Garros, certamen en el que alcanzó las semifinales. Así, en su estreno como Top 50 del ranking mundial, la tenista argentina venció ayer por 6-4 y 6-4 a la rumana Irina Begu en su debut en el torneo de Linz, Austria (cancha rápida, bajo techo). Su próxima rival será la italiana Camila Giorgi, campeona de este certamen en 2018, quien ayer eliminó a la española Sara Sorribes por 6-3, 5-7 y 6-4. PUMAS CONFIRMADOS El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó la formación para enfrentar a Nueva Zelanda el sábado por la madrugada (3:10, hora argentina) en el debut de Los Pumas en el Tri Nations. Los XV que saldrán a jugar ante los All Blacks serán: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Bautista Delguy; y Santiago Carreras. POSITIVO EN LA LIGA El pivot Diego Romero, jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, dio positivo de coronavirus. Se trata del segundo caso que se conoce en el actual certamen de la Liga Nacional de Básquet después del de Octavio Sarmiento, de Atenas de Córdoba). En tanto, ayer, en una nueva fecha de la Conferencia Sur, Gimnasia (CR) extendió su invicto al superar 98-66 a Boca Juniors. En cambio, Obras Sanitarias sufrió su primera derrota al caer 84-83 con Argentino de Junín. Este miércoles también jugaron: Peñarol de Mar del Plata 80-72 Hispano Americano, Platense 112-79 Ferro Carril Oeste y San Lorenzo 105-81 Bahía Basket. PRIMERA PARA OVEJA Después de haber sufrido una derrota en su estreno en la Liga ACB de España, Sergio Hernández consiguió ayer su primera victoria como entrenador del Zaragoza de España: su equipo superó 78 a 75 al Nizhny Novgorod de Rusia por una nueva fecha de la Basketball Champions League de Europa. En el conjunto dirigido por el Oveja, el escolta Nicolás Brussino sumó 9 puntos en su casillero personal. ARRANCA AUGUSTA Este jueves se pondrá en marcha una nueva edición del tradicional Masters de Augusta que se disputa en el estado de Georgia, Estados Unidos. Y entre los jugadores que serán parte de la competencia se encuentra el argentino Abel Gallegos, de apenas 18 años, quien se clasificó al ganar el Latin America Amateur Championship en enero pasado, en Playa del Carmen, México. El campeón defensor en Augusta es Tiger Woods, con quien Gallegos pudo sacarse una foto con el traje verde que todavía ostenta el estadounidense. Además, el joven también tuvo el privilegio con Rory McIlroy y Phil Mickelson. "No quiero que se termine esta semana", le contó el argentino a La Nación. MARAVILLA TIENE FECHA El excampeón mundial Sergio Martínez (45 años) ya tiene fecha confirmada para su segunda pelea luego de su retorno al boxeo: el 19 de diciembre, el púgil argentino se enfrentará al finlandés Jussi Koivula (36), a 10 rounds, en la categoría mediano. La fecha original del combate era el 5 de diciembre, pero a finales de octubre se decidió la postergación por la situación sanitaria que el rebrote del coronavirus generó en Europa. Lo que no se modificó fue el escenario: el estadio de bolos Severino Prieto, en el municipio español de Torrelavega, en Cantabria.



