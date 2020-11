La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Autorizan el autocultivo de cannabis con fines medicinales







La nueva reglamentación sobre Uso Medicinal de Cannabis de la ley 27.350 fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Establece que obras sociales y prepagas garanticen el acceso y contempla la provisión "en forma gratuita por parte del Estado" de derivados de la planta a quienes tengan indicación médica. Ayer se publicó en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de la ley de Uso Medicinal del Cannabis que amplía su utilización más allá de la epilepsia refractaria, permite el autocultivo, garantiza la provisión para pacientes, fomenta la investigación y autoriza la producción pública y privada de aceite y otros derivados. Además, a través del Registro del Programa de Cannabis (ReProCann), los pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada. "La implementación de esta nueva normativa no legitima la comercialización de estupefacientes o legaliza el narcomenudeo. El narcomenudeo se mantiene como actividad ilícita, y la venta de cualquier estupefaciente mantiene su criminalidad", comentó al respecto el Dr. Matías Ferreirós, fiscal de la UFI 2 del Departamento Judicial Zárate Campana y agregó: "El cannabis está dentro de las sustancias previstas por la Organización Mundial de la Salud como estupefaciente. Hay personas que necesitan acceder a él por motivos medicinales, y lo que se hace es sacar de la esfera de la persecución penal a esas personas". A diferencia de lo que pasaba con la reglamentación anterior, que sólo contemplaba la epilepsia refractaria, "en el contexto del ReProCann va a haber planteadas otras patologías en base a la evidencia disponible y la indicación médica", declaró a Télam el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante. "Esto es un primer paso, hay que ver como la reglamentación nueva se aplica porque sigue chocando con la cuestión penal: la tenencia de marihuana sigue estando penada por la Ley. Entonces hay un conflicto y hay que ver como eso se resuelve, si es necesario o no modificar la ley de drogas. De todas formas, es un paso muy grande para aquellas personas que utilizan el cannabis con fines terapéuticos en el sentido de que sientan algún tipo de protección por parte del estado. Luego, estamos hablando de la posibilidad de acceder a la terapia con aceite, que ya se sabe da respuesta a un sin número de patologías" opinó el campanense Luis Acosta, Biólogo formado en el grupo de neurociencias de la UBA y en la universidad de Yale, EE.UU. "En el caso de la marihuana fumada, es un gris. Porque se sabe que el consumo de cannabis por la vía inhalatoria también puede ser terapéutico en términos de relajar, y reducir los niveles de ansiedad. Una persona llega a su casa después de trabajar 8 horas, alienado, viajando en transporte público, y se toma una pastilla. Lo clásico es un Rivotril. El ansiolítico más utilizado es el clonazepam que, se sabe, tiene una gran cantidad de efectos no deseados y además, genera una gran dependencia química. Uno se puede volver adicto a esa pastilla, y sin embargo no hay ningún inconveniente. Claramente, es preferible que esa persona consuma cannabis por la vía que ella prefiera, porque es un derecho, y va a tener el mismo efecto o incluso mejor, sin los efectos secundarios de las benzodiazepinas", señaló Acosta. "Con la nueva reglamentación se avanza sobre la producción nacional, sobre la importación, y se expresa claramente que la persona que necesite cannabis el Estado se lo tiene que garantizar de alguna forma: a través de las obras sociales, de las prepagas, las farmacias, importando o produciendo… se abre todo un abanico nuevo de posibilidades que es muy alentador, porque además tiene previsto que un particular puede generar su propio aceite lo cual posibilita que los laboratorios no cobren lo que se les ocurra", concluyó el biólogo. Acompañando la ordenanza impulsada por la concejal Romina Carrizo que proponía incorporar al Sistema Municipal de Salud de Campana el cannabis y sus derivados, en línea con un Proyecto de Ley de la cámara baja bonaerense; a mediados de septiembre último la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, moderó el conversatorio "Cannabis para la salud: usos medicinales y terapéuticos" junto a las diputadas María Laura Ramírez y Roxana López; el propio Luis Acosta como presidente de Procannt y Ana Denari de la Agrupación La Semilla, entre otros. "Es fundamental y trascendente para nuestros vecinos y vecinas que el gobierno nacional garantice, como se realiza con cualquier otro medicamento, que puedan acceder al cannabis y sus derivados para uso medicinal y dejen de ser criminalizados", comentó Alonso sobre la nueva normativa y agregó: "Era muy injusto que por necesidad y falta de regulación se haya montado un mercado negro donde no existe garantía de calidad del producto afectado nada más y nada menos que a la salud. A partir de ahora, el acceso al cannabis y sus derivados deberá ser garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga, o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud. Con esta nueva reglamentación oficial se crea un marco reglamentario que permite el acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica. Este es un avance que nos compromete a seguir trabajando por ampliar derechos y mejorando la calidad de vida".

