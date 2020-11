Defensa Civil brinda recomendaciones ante la presencia de toxinas en el Río Paraná

Tras analizar el agua, se determinó la existencia de cianobacterias que producen algas verde-azuladas. Dado que son tóxicas, se mencionan una serie de cuidados. Desde Defensa Civil brindaron a la comunidad una serie de recomendaciones ante la presencia de toxinas en el Río Paraná. Según explicaron, "surgen a partir de un proceso llamado eutrofización. Este consta del exceso alguno de los componentes usados como fertilizantes en agricultura, sumado al poco movimiento del agua. Ese estancamiento produce la proliferación de cianobacterias, un tipo microscópico de algas verde-azuladas". Lo importante es que se evite el contacto cuando el agua se encuentra en ese estado. Y si tienen mascotas, se sugiere que eviten que consuma porque es tóxica pero no mortal a bajas cantidades. No obstante, sí resulta ser muy tóxica sobre todo para niños a nivel hígado y riñón. Por ello, se recomienda que, en el caso de observar en el río presencia de manchas verdes en el agua (indicio de la presencia de dicha toxinas), no ingresar al agua ni utilizar dicha agua para consumo ni para higiene personal. Asimismo, se solicita no desinfectar con cloro ni lavandina porque potencia la toxina. De no tener otra alternativa, se sugiere intentar sacar agua lo más profundo posible ya que las cianobacterias están mayormente en superficie debido a que precisan hacer fotosíntesis. Además, es recomendable para buscar agua alejarse de la costa ya que en general por el viento se acumulan allí. Actualmente, un equipo interdisciplinario toma más muestras para un exhaustivo análisis de la situación y la toma de medidas al respecto con el propósito de purificar el agua. Según expertos, el mejor método para purificar el agua es mediante carbón activado. Ya utilizado en todo Uruguay o Salto Grande (afectados hace tiempo por las cianobacterias).



#Dato aguas verdes. Presencia de algas que se observan en Islas de Tigre y también en en el agua de río de Campana y Zárate, es la *cianobacteria del género microcystis*. Muy tóxica. Riesgosa para la salud. Se recomienda no consumir agua de río. Ampmiaremos pic.twitter.com/4EHNO8cYk7 — Daniel Trila (@dantrila) November 13, 2020

