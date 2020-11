La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Cafiero recibió a Ferraresi, quien asumirá como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat







El nuevo funcionario dijo que habló con el Presidente y que se juntará con la ex ministra Bielsa para que le transfiera "a experiencia que tiene, el conocimiento, los compromisos". El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió ayer en Casa Rosada al flamante titular del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, con quien compartió "los lineamientos del gobierno nacional y las perspectivas para el próximo año" en la cartera. "Ya hablamos por teléfono y mañana nos vamos a juntar para que ella (la ex ministra de María Eugenia Bielsa) me transfiera la experiencia que tiene, el conocimiento, los compromisos, las cosas que se están ejecutando a través de su Ministerio. Ya mañana será mi responsabilidad", resaltó Ferraresi. En declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA, el ex intendente de Avellaneda precisó: "Hablé con el Presidente (Alberto Fernández). Estamos con mucha expectativa. Quiero agradecerle por todo el cariño que me ha brindado todo este tiempo y el acompañamiento del Gobierno nacional". Ferraresi indicó que mantuvo en las últimas horas una charla telefónica con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que estuvieron "intercambiando ideas". "Fundamentalmente dándome el apoyo y el compromiso de seguir trabajando en el mismo esquema", resaltó el ex jefe comunal sobre las palabras que recibió a la ex presidenta. Al ser consultado sobre cuándo prestará juramento, respondió: "Dependemos de que el Presidente recupere la posibilidad de estar. La semana que viene, pero ya mañana vamos a ponernos en funciones y empezamos a trabajar".



