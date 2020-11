La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 El Repro II reemplaza al ATP







El Gobierno lanzó este jueves el Programa Repro II para reemplazar el programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP) con el cual buscará asistir a empresas que no estén encuadradas dentro de actividades críticas pero que puedan demostrar una variación interanual negativa en su última facturación. Será un subsidio que alcanzará los 9 mil pesos por cada salario. Esta nueva versión de los Repro será para casos puntuales que no puedan ser atendidos en el marco del ATP. De acuerdo a la resolución 938 del Ministerio de Trabajo, consistirá "en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa". De la resolución se desprende que el monto del beneficio consistirá en una suma mensual de $ 9.000 "por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa". Al mismo tiempo, destacan que en el caso que la remuneración neta del trabajador o la trabajadora "sea inferior a dicho valor, el subsidio será igual a la remuneración neta", la cual se determinará aplicando el 83% a la remuneración total declarada. Entre las precisiones que dio a conocer el Gobierno en la resolución, se encuentra que la duración del beneficio se extenderá por dos meses, pero el empleador podrá inscribirse nuevamente durante el último mes de vigencia del beneficio. A su vez, el alcance estará determinado por "la cantidad de empleadoras y empleadores postulantes, la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, las condiciones imperantes de la economía nacional y el presupuesto asignado al Programa". El programa de asistencia a empresas pasará al ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde originariamente se disponen las autorizaciones para acceder a los Repro. Para acceder al Repro II, la empresa deberá estar encuadrada en la nómina de actividades no críticas incluidas en el Programa ATP. Además, será condición necesaria que registre "una variación interanual de la facturación negativa, en el mes de referencia".



El Repro II reemplaza al ATP

