El pueblo y Evo caminan juntos por Bolivia

Estoy seguro que a muchos vecinos y vecinas este instante que intentare poner en superficie y describir les será indiferente, pero cuando un simple acto de agradecimiento imbuido de ternura me emociona me dan ganas de compartirlo, soltarlo. Entiendo que debemos pelear por las emociones colectivas y debemos ir por ellas, porque nos hacen falta, porque nos hacen mejores nos hermanan en un camino, el camino de la liberación, aquella que compartían y soñaban San Martín, Sucre, Bolívar, Mariátegui y tantes otres. Y me refiero al saludo de Evo Morales a nuestro Presidente Alberto Fernández cuando este último lo acompaña hasta la frontera para que Evo Pueblo vuelva a pisar tierra Boliviana, si hasta parece mentira que casi un año después, Evo sea recibido por un pueblo que nunca lo olvido. Un pueblo humilde de alegrías profundas, tan profundas que se pierden en el corazón mismo de la Pachamama. No es un saludo cualquiera el que recibe Alberto Fernández, esa mano en alto como la de un niño lleno de alegría que pierde el dolor, por encontrarse con los suyos que cantan y bailan, rebosan de alegría, porque con Evo fue bien tratado y cuidado. Esta no era su casa, su casa, su territorio estaba del otro lado de la frontera, después de esa línea imaginaria que nos divide están sus hermanas y hermanos, a quienes les mejoró tanto su nivel de vida, que la derecha golpista militarista y mesiánica no lo pudo soportar. Como si fuera poco el "Indio" había dejado de cruzar la vereda, cuando de frente venía alguien de una "casta superior" y fue reconocido por políticas públicas inclusivas, distribución de riquezas y seguía siendo coya, no habían tenido que dejar su historia, su existencia en el camino y, como si fuera poco, al mejorar su alimentación, ni más ni menos, les dio más años de vida. Los Gobiernos de Evo son tema de estudio en Universidades de todo el mundo, como ejemplo a seguir. Evo Pueblo sufrió un golpe de Estado luego de ganar una elección por el 10 % de los votos, los golpistas locales, más los nuestros y los otros, festejaban la derrota del socialismo, no importó el cómo, ni porqué. En ese "hasta siempre" de Evo Pueblo a nuestro presidente va ahora el reconocimiento y una humilde sonrisa por la diferencia aún mayor, ahora es del 20 %. Lastimosamente, otro de los actores de esta historia, Almagro, no renunciará a la OEA, que parece deparará de tener mayoría golpista. Se seguirán sumando democracias, y seremos un continente mejor, sin duda alguna así será. Los docentes rurales serán quienes primero lo reciban, el espacio donde se formó como líder, donde aprendió el terrible e injusto oficio de sufrir por haber nacido "Indio" y pobre, posiblemente su pertenencia de clase lo llevó a ese respeto y amor de su pueblo. Por último, y sabiendo que muchos y muchas compañeras leyeron hasta aquí y comparten mi humilde mirada, solo la de alguien que se emociona por todo lo que un saludo puede contener, tan simple tan cómplice como debemos ser los Pueblos hermanos de América Latina: "Los Nadie". Se nos fue Pino Solanas pero nos dejó la Hora de Los Hornos, para ver, saber, sentir y no olvidar el sufrimiento de aquellos "cabecitas negras" que también vinieron, vinimos a esta Ciudad donde aún siguen existiendo vecinos marginados, excluidos que esperan por una organización colectiva que aún no llegó a contenerlos, estamos en deuda desde la Política porque ellos deben ser los primeros depositarios de nuestros mejores esfuerzos porque tienen derechos que aún no se respetan, derechos de felicidad de justicia de una nueva legalidad, y de un Gobierno local que no los ignore como hizo el Macrismo con Evo y su Pueblo. Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana

