Julio N. Carreras

Olvidados: ¿Sera necesaria otra guerra Santa? (2/2F) Lamentablemente, los actuales mapuches tienen los mismos genes que sus antepasados que invadieron las tierras del ex Virreinato del Rio de la Plata, ya transformado en esa época como Nación Soberana. Además, la violencia, resentimiento y soberbia heredada, hace imposible la consideración de sus reclamos porque ellos no quieren convivencia en paz, se basan en mentiras, y sus actos son reflejo de la falta de respeto hacia las instituciones y organización social. Se consideraría que hacen culto del engaño y la mentira en favor de sus sectarios y obscuros intereses. Si seguimos analizando los particulares actos de desapego con la sociedad y desconocimiento total de las reglas de convivencia en paz, podemos decir que no están preparados para vivir civilizadamente regidos por leyes, escritas o no, aceptando que su derecho termina donde empieza el de su vecino. Cuidado funcionarios, analicen los actos de robos y matanzas de tribus realmente autóctonas hasta su exterminio en los albores de su llegada a estas latitudes. Está en vuestras manos el no dejar un país sumido en una batalla que nunca debería empezar pues no existe un enemigo de Argentina, solo existe un grupo de delincuentes que asolan tierras en las que nunca deberían haber estado y sus actividades delictuales están fuera de la ley, engañando a la sociedad argentina. Del otro lado de la cordillera de los juzgan y encarcelan, los tratan como delincuentes cuando cometen un delito. Aprendamos. Olvidados: La guerra Santa: Aunque no estoy de acuerdo con la denominación, la uso porque es comprensible. Ninguna guerra es Santa "haz la Paz, no la guerra", considero que eso es lo que todos queremos. En algunos países de América, y en el resto del mundo, parecería existir un plan perfectamente instrumentado para producir terrorismo contra el Cristianismo y otras religiones. Todavía no ha sucedido nada grave en la Argentina, pero los sucesos de este tipo en el exterior, son utilizados como entrenamiento de grupos sediciosos. Quienes profesamos la religión católica, consideramos que esto debe pararse, y aplicar la ley con todo su peso. Estos hechos fueron perpetrados por los mapuches en el país, burlándose de todos, incluso de la justicia. Se considera que no debemos llegar a lo que sucedió en Nicaragua, con los atentados en los últimos meses que publicó Vaticano News: "El Arzobispo Cardenal Brenes en conferencia de prensa dijo del atentado con una bomba del 31 de julio al mediodía en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua por un desconocido: "fue un acto terrorista para amedrentar a la Iglesia". El purpurado pidió en conferencia de prensa, que se realice una investigación profunda sobre los ataques contra la fe del pueblo católico, para esclarecer "quienes son los autores intelectuales y materiales de este acto macabro y sacrílego", que "ofende y hiere los sentimientos de todos nosotros, señaló, contra una imagen que lleva más de 300 años siendo venerada en la Arquidiócesis. Fue un acto planificado. No fue un accidente. El día anterior, recordó el cardenal, fue profanada otra en Chinandega. Hace unos meses, la capilla que queda en Los Brasiles, dos veces ya ha sido profanada. Después del 16 de julio, día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, atacaron la capillita de la Virgen del Carmen… El miércoles fue profanada la Capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la comunidad de los Brenes, de Nindiri. El párroco Jesús Silva y los fieles dijeron: "Dicho acto fue realizado con saña y odio pues no sólo robaron la custodia y el copón, sino que quebraron imágenes, ultrajaron el sagrario, pisotearon las hostias, quebraron bancos, ocasionaron daños a muebles, puertas y tubería" y otros ultrajes. El sábado 25 de julio, se registró otro acto vandálico esta vez en la capilla de la parroquia de Nuestro Señor de Veracruz, en Masaya fue profanada por personas desconocidas que robaron micrófonos, cables, amplificadores, parlantes y alcancías del templo. Esto se repite en varios países latinoamericanos. Cuidado. Considero que ningún argentino desea esto en su país. Dicen que se debe velar por los más necesitados, ¿acaso no son ellos los que sufren más los ataques contra su Fe? Todo esto debe terminar. No podemos permitir que seamos atropellados por un grupo minoritario fuera de la ley porque quien debe aplicarla no lo hace vaya a saber porque razones. Luchemos con las armas de la democracia. Los funcionarios deben cumplir con el mandato del pueblo soberano y defenderlo. Juzguen y encarcelen a los responsables.

Olvidados:

De todo un poco (Parte 24)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar