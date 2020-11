La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Efemérides del día de la fecha, 13 de noviembre







DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL Instituido mediante la Ley Nº 25.844 en el año 2004, en este día se conmemora el nacimiento del escritor, pensador y ensayista Arturo Martín Jauretche. Nacido en el año 1901 en Lincoln (Buenos Aires),Jauretchese relacionó con el radicalismo personalista desde su juventud. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en el año 1930, el pensador participó del levantamiento de Paso de los Libres (Corrientes) en el año 1933; a causa de esto, fue encarcelado por 4 meses y escribió el poema "El Paso de los Libres" que publicó al año siguiente. En el año 1935 fundó junto a Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, Luis Dellepiane y Gabriel del Mazo laFuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) que, bajo el lema "somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre", estuvo activa hasta el año 1945. Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952), Jauretche fue director del Banco Provincia, cargo que renunció en el año 1950. Cinco años después, la Revolución Libertadora derrocó a Perón; en ese entonces, el escritor criticó al gobierno de facto en el semanario "El ´45."Debido a la persecución política, en el año 1957 se exilió en Uruguay. Más adelante, en el año 1973, fue director de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) e integró el Directorio del Fondo Nacional de las Artes. Entre sus obras más importantes se encuentran "El Plan Prebisch: retorno al coloniaje" (1956), "Los profetas del odio y la yapa" (1957), "Política nacional y revisionismo histórico" (1959), "Forja y la Década Infame" (1962) y el "Manual de zonceras argentinas" (1968). Falleció el 25 de mayo del año 1974 en Buenos Aires. FALLECE DOMINGO CURA Domingo Cura nació el 7 de abril del año 1929 en Santiago del Estero. Autodidacta y curioso, desde temprana edad aprendió a tocar solo el bombo legüero, instrumento con el que acompañó a la orquesta de su ciudad. A los 18 años se fue a probar suerte a Buenos Aires con el músico Hugo Díaz: "el bombo legüero es lo que más llevo en el corazón. Es lo que aprendí de chico cuando me vine con mi cuñado Hugo Díaz desde Santiago del Estero." En el año 1954 integró la Orquesta de Eduardo Armani y, más tarde, en el año 1961, grabó "Folklore en nueva dimensión" junto a Jaime Torres y Ariel Rodríguez. Tres años después, grabó con "Los Fronterizos" la primera versión de la "Misa Criolla": "es una obra que significa mucho para mí y que asumo con mucha responsabilidad.Ahí yo hago los primeros cuatro compases y después soy el encargado de marcar el ritmo para seiscientos tipos. Es algo muy comprometedor. Pero hermoso" manifestó en "Página 12." A lo largo de su carrera colaboró con Mercedes Sosa, Litto Nebbia, Nat King Cole, "Los Panchos", MikisTheodorakis y Leandro "Gato" Barbieri. Falleció en el año 2004 en Buenos Aires. SE LANZA "PURPOSE" Un día como hoy en el año 2015, Justin Bieber lanzaba su cuarto álbum "Purpose." Producido por el cantante canadiense junto a Usher, Skrillex, Diplo y Scooter Braun e integrado por canciones compuestas por él mismo, el disco se titula "Propósito" porque el cantante afirma haber encontrado su propósito en la vida: "finalmente creo que encontré mi propósito de nuevo y quiero alentar e inspirar a las personas." Entre las canciones se encuentran "Sorry", "Love yourself", "What do you mean?", "Where are ü now" y "The feeling".



Efemérides del día de la fecha, 13 de noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar