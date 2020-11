La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming

"Se necesita del compromiso de todos para poder informar, sensibilizar y concientizar esta problemática que hoy afecta a miles de niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus Derechos". El grooming y, en su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso sexual online) son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad. En el caso del online grooming el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al niño o niña. Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede huir. En nuestro país, existen marcos normativos y materiales educativos para abordar esta problemática, pero necesitamos profundizar y comprometernos en el tema desde cada lugar, desde cada institución. En octubre de 2018, el Senado argentino aprobó la ley 27458 que declara al 13 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Esta fecha coincide con un nuevo aniversario de la ley 26.904, creada para luchar contra ese tipo de delito en 2013. Recientemente la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó la ley que permitirá la creación de un Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes, es muy importante que el gobierno se haya comprometido a visibilizar esta problemática, muchos papás y mamás creen que el agresor de su hijo o hija está fuera de la casa y hoy , la realidad es que ya ingresaron dentro de la casa a través de las herramientas tecnológicas, celulares, Tablet, computadoras, a través de las redes sociales, cuando no son usados de manera adecuada. La ley lleva el nombre de Mica Ortega, una niña de 12 años que fue engañada y asesinada por un hombre adulto a través de un perfil falso de Facebook. Desde mi rol cuando me preguntan qué hacer ante esta situación cuando su hijo o hija les muestra un mensaje que no les gusto o ellos descubren ese tipo de mensajes no acorde a un niño o niña o adolescente es: - Hablar con tu hijo o hija, acompañarlo en este proceso sin culparlo o culparla ni cuestionar. - No borrar ningún contenido de la computadora o teléfono celular. - No denunciar al perfil acosador en la red social o plataforma web. - No amenazar, increpar o mantener una conversación con el abusador. - Denunciar llamando al 911 o en la Comisaría de la Mujer y Familia o en Fiscalía, siempre realizar captura de pantalla. Desde el Foro en el cual Coordino y desde la Red por los Derechos vulnerados de la Niñez y adolescentes, en el cual también soy parte, venimos realizando charlas y jornadas de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. Hoy mi trabajo es la prevención y mi objetivo es Defender los Derechos Vulnerados de los Niños, niñas, Adolescentes. Infancia Robada Campana Prof. Rita Mabel Garcia. Campana



Grooming. abuso a un niño, niña o adolescente con fines sexuales



Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming

Por Rita Mabel García

