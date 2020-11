La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Eliminatorias:

Argentina debió conformarse con un empate ante Paraguay







Comenzó perdiendo, pero se recuperó en la primera mitad con un cabezazo de Nicolás González. En el segundo tiempo dominio balón y territorio, aunque no pudo desnivelar el marcador. El VAR le anuló un gol a Messi. Un empate con sabor a poco cosechó Argentina anoche en La Bombonera frente a Paraguay. Al combinado nacional, que apretó decididamente a Paraguay en el segundo tiempo, le faltó claridad en las inmediaciones del área y debió conformarse con el 1-1 que se construyó en la primera parte. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, no comenzó bien para los dirigidos por Lionel Scaloni: con un planteo compacto y aguerrido, los guaraníes se impusieron en los primeros minutos. Incluso, se adelantaron en el marcador a los 21 minutos, con un penal convertido por Ángel Romero luego de una falta de Lucas Martínez Quarta sobre el desequilibrante Miguel Almirón. En desventaja, Argentina reaccionó con más actitud que funcionamiento colectivo. Y el ingreso de Giovani Lo Celso (reemplazó a Exequiel Palacios, quien sufrió un fuerte traumatismo en la zona lumbar paravertebral) le resultó positivo, especialmente para explotar la banda izquierda, por donde jugó Nicolás González en lugar de lesionado Nicolás Tagliafico. El exjugador de Argentinos Juniors creció como un mediocampista externo, pero en el último tiempo se viene desempeñando como delantero en Stuttgart. Sin embargo, ayer, Scaloni lo utilizó como lateral por izquierda y el zurdo cumplió una destacada actuación. Y no solo eso: fue el autor del gol del empate a los 40 minutos de la primera parte, con un cabezazo propio de centrodelantero tras un córner ejecutado por Lo Celso al primer palo. Por entonces, la Selección ya dominaba balón y territorio ante un Paraguay que elegía replegarse en su campo y amontonar gente cerca de su área para defenderse. Una situación que se acentuó en el segundo tiempo, porque Argentina siguió presionando con mucha actitud. Sin embargo, en esa vóragine, la Albiceleste no tuvo la claridad necesaria para vulnerar el cerrojo rival. Claro: Lionel Messi tuvo un discreto partido y no logró ser factor ni en lo colectivo ni desde su capacidad individual. Hasta se mostró muy impreciso en la pelota parada, a excepción de un tiro libre que se estrelló en el travesaño luego que el arquero Antony Silva alcanzara a rozar el balón. Igualmente, la mejor acción colectiva Argentina terminó con una precisa definición del crack del Barcelona, quien recibió el pase atrás de Lo Celso, justamente habilitado por González. Pero el VAR hizo añicos esa gran jugada, al señalarle al árbitro brasileño Raphael Claus una falta previa de González a Romero. Lo llamativo fue que, entre el foul y el gol pasaron casi 30 segundos y se dio un largo movimiento argentino que incluyó ocho pases y mucha circulación del balón. En la última media hora, Scaloni probó con Di María, quien volvió a la Selección después de 16 meses y, en esta oportunidad, jugó volcado sobre la derecha, donde buscó asociarse con Messi. El buen ingreso de Fideo se fue diluyendo con el correr de los minutos, a medida que Argentina se sumergió en la desesperación por encontrar una victoria que, finalmente, no asomó. SCALONI, CONFORME "Los primeros 15 o 20 minutos ellos movieron la pelota, no llegábamos a presionar, consiguieron la ventaja en el penal y a partir de ahí fue todo nuestro", expresó Lionel Scaloni luego del 1-1. "El equipo reaccionó, creó situaciones, movió bien la pelota e hizo lo tenía que hacer. No se ganó, pero hay que valorar las cosas que se hicieron bien. Igualmente, nos vamos con un sabor agridulce porque Argentina hizo todo para ganar. En el segundo tiempo metimos al rival atrás. Y hay que valorar también la actitud del equipo, que siempre creyó en lograr el triunfo", cerró el entrenador. SE VIENE PERÚ Desde este viernes, Argentina comenzará a pensar en su próximo compromiso: el martes desde las 21.30 horas frente a Perú en Lima por la cuarta fecha de estas Eliminatorias. Para ese encuentro, Scaloni sumará la baja de Exequiel Palacios y aguardará por la evolución de Nicolás Tagliafico, a quien ayer prefirió no arriesgar. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni. PARAGUAY (1): Antony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Gastón Giménez; Angel Romero, Darío Lezcano y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo. GOLES: PT 21m Ángel Romero (P), de penal; y 40m Nicolás González (A). CAMBIOS: PT 29m Giovani Lo Celso por Palacios (A). ST 15m Ángel Di María por Ocampos (A); 28m Hernán Pérez y Jorge Morel por Lezcano y Villasanti (P); 37m Lucas Alario y Nicolás Domínguez por Martínez y De Paul (A); 40m Antonio Sanabria y Rodrigo Rojas por Ángel Romero y Giménez (P); 46m Omar Alderete por Almirón (P). ÁRBITRO. Raphael Claus (Brasil). CANCHA: Boca Juniors.

MESSI TUVO UN DISCRETO PARTIDO. AUN ASÍ, ESTRELLÓ UN TIRO LIBRE EN EL TRAVESAÑO Y CONVIRTIÓ UN GOL QUE LUEGO FUE ANULADO POR EL VAR. ECUADOR GANÓ EN LA PAZ En el inicio de esta tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, Ecuador superó 3-2 a Bolivia como visitante, con un penal que convirtió Carlos Gruezo a los 43 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, Bolivia sigue sin poder sumar, mientras el combinado dirigido por Gustavo Alfaro llegó a los 6 puntos, dado que después de caer ante Argentina en La Bombonera le había ganado a Uruguay en Quito. Por ahora, como único líder se encuentra la Selección de Scaloni, que llegó a 7 unidades con el empate de ayer ante Paraguay. La tercera fecha se completará hoy con tres partidos: Colombia (4 puntos) recibirá a Uruguay (3) desde las 17.30; Chile (1) será local ante Perú desde las 20.00; y Brasil (6) intentará mantenerse con puntaje perfecto cuando reciba a Venezuela (0) desde las 21.30.

