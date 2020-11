La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Primera Nacional:

Día clave para conocer el formato del próximo torneo







Hoy habrá una reunión de la que participará el Presidente de AFA, Claudio Tapia. También estarán presentes dirigentes de otras categorías. A casi ocho meses del último partido oficial de la Primera Nacional, este viernes podría ser un día clave para el regreso a la competencia de la divisional: el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, encabezará una reunión de la que participarán dirigentes de la segunda división y también de las restantes categorías que deben definir los formatos de los torneos que decidirán los ascensos para la temporada 2021. Hasta el momento, han trascendido múltiples versiones respecto a qué tipo de torneo reducido se jugará para definir los dos ascensos a la Liga Profesional. Incluso, en los últimos días también se rumoreó la posibilidad de otorgar otros dos boletos a la máxima categoría. Sin embargo, la opción que más fuerte ha sonado esta semana es la de dividir la competencia en Zona Campeonato y Reválida, de acuerdo a las posiciones en las que estaban cada uno de los equipos al suspenderse la pasada temporada. La situación que habría generado enojo del formato es que los conjuntos mejor ubicados prácticamente no gozaban de mejores oportunidades que el resto. Y que solo los ganadores de cada grupo dentro de cada zona podían competir por los ascensos. En tanto, lo único que asoma como certeza a esta altura es que el inicio de la competencia sería finalmente el 28 de noviembre y no el 21 (inicialmente se había pautado el sábado 7 para arrancar). El encuentro que se realizará hoy, cuyo inicio está pautado para las 11.00, será encabezado por los Presidentes de las Mesas de cada una de las divisionales: por la Primera Nacional estará Marcelo Achile (Defensores de Belgrano); por la Primera B Metropolitana, Maximiliano Levy (Almirante Brown, campeón del Apertura); por la Primera C, José Luis Coutinho (Deportivo Merlo); y por la Primera D, Dante Majori (Yupanqui). Es que todas las categorías deben definir todavía los formatos de competencia para dirimir los ascensos. Y en la Primera B Metropolitana, la Primera C y la Primera D hay una complejidad mayor: Almirante Brown, Cañuelas y Liniers llegaron a coronarse campeones del Apertura, respectivamente, en cada una de estas divisionales. Con la nueva postergación de la Primera Nacional, el regreso de estas tres categorías a la competencia recién sería en diciembre, por lo que el margen de fechas a disputar es todavía más acotado.

TAPIA TENDRÍA INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA DECISIÓN FINAL.



