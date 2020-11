La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/nov/2020 Breves: Fútbol

13 de Noviembre de 2020







ARRANCA LA 3ª FECHA Hoy comienza la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. En el partido que abre la programación, Rosario Central (3 puntos) recibirá a Banfield (6) desde las 19.00 en un juego correspondiente a la Zona 3 que también integran River (3) y Godoy Cruz (0). En tanto, a partir de las 21.15, Atlético Tucumán (6) será local frente a Unión de Santa Fe (4) en un duelo de la Zona 1 en la que también se encuentran Arsenal (1) y Racing Club (0). La programación continuará mañana sábado con cuatro encuentros: Aldosivi vs San Lorenzo (14.00), Lanús vs Newells (16.15), Racing Club vs Arsenal (18.45) y Godoy Cruz vs River Plate (21.15). En tanto, el domingo jugarán: Huracán vs Gimnasia (14.00), Estudiantes vs Argentinos (16.15), Defensa y Justicia vs Independiente (18.45) y Boca Juniors vs Talleres (21.15). RIVER: TODOS NEGATIVOS Luego que el colombiano Rafael Santos Borré diera positivo de coronavirus, los testeos de ayer por la mañana llevaron tranquilidad al mundo River: todos los jugadores resultaron negativos, anunció la institución a través de sus redes sociales. El Millonario enfrentará mañana a Godoy Cruz con siete bajas, dado que además de Santos Borré, tampoco estará Ignacio Fernández (lesionado) ni los cinco convocados por sus Selecciones (Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz). COUDET, DT DEL CELTA Luego de su abrupta salida del Inter de Porto Alegre (líder del Brasileirao y rival de Boca Juniors en Octavos de Final de la Copa Libertadores), Eduardo Coudet fue confirmado ayer como nuevo entrenador del Celta de Vigo, club por el que pasó como jugador en 2002. En España, el desafío de "Chacho" será mantener al equipo gallego en La Liga. Hasta el momento, en nueve fechas, Celta ha cosechado apenas una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que suma 7 puntos y se ubica en la 17ª posición, justo por encima de los puestos de descenso. PRIM RENOVÓ EN UAI El mediocampista campanense Santiago Prim (30 años) renovó su vínculo con UAI Urquiza, equipo de la Primera B Metropolitana, hasta diciembre de 2021. Tras debutar en septiembre de 2009 en San Lorenzo (por entonces dirigido por Diego Simeone), el jugador de nuestra ciudad pasó también por Columbus Crew (Estados Unidos), Rampla Juniors (Uruguay), Villa Dálmine, Acassuso, Dock Sud, Estudiantes (BA) y San Miguel, antes de arribar al Furgón a mediados del año pasado. CUATRO A LA EURO Ayer se definieron los últimos cuatro boletos a la próxima edición de la Eurocopa. Con un gol de Goran Pandev, Macedonia del Norte logró su primera clasificación al vencer 1-0 a Georgia y completará el Grupo C en el que, además, se encuentran Ucrania, Holanda y Austria. Por su parte, Hungría le ganó 2-1 a Islandia con dos tantos en los minutos finales e integrará el Grupo F junto a Alemania, Portugal y Francia. En tanto, Eslovaquia le ganó 2-1 a Irlanda del Norte en tiempo suplementario y accedió así al Grupo E junto a España, Suecia y Polonia. Finalmente, Escocia venció 5-4 en los penales a Serbia después de empatar 1-1 y consiguió su lugar en el Grupo D junto a Inglaterra, Croacia y República Checa.



Breves: Fútbol

13 de Noviembre de 2020

