Breves: Deportivas

DEBUTAN LOS PUMAS Después de más de un año de su último partido oficial y tras meses de mucha incertidumbre, el Seleccionado Argentino de Rugby debutará en el Personal Tri Nations, el certamen que reúne a las potencias del hemisferio Sur (por cuestiones sanitarias, este año no participa Sudáfrica). En su estreno, Los Pumas se medirán frente a Nueva Zelanda, este sábado desde las 3:10 (hora argentina), en el Bankwest Stadium de Sidney (el torneo se juega íntegramente en tierras australianas). "Nueva Zelanda y Australia vienen con roce e intensidad, ya lo vimos en el Súper Rugby y en los primeros partidos del torneo. Hubiésemos preferido jugar más partidos durante la preparación, pero es lo que nos tocó y no pondremos excusas", señaló en la previa el head coach argentino, Mario Ledesma, quien definió la siguiente formación para jugar ante All Blacks: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Bautista Delguy; y Santiago Carreras. AVANZA NADIA La rosarina Nadia Podoroska se clasificó a los Cuartos de Final del Torneo WTA de Linz, Austria, al vencer ayer por 6-7, 6-1 y 6-4 a la italiana Camila Giorgi, campeona de la edición 2018 de este evento. La próxima rival de la argentina será la rusa Ekaterina Alexandrova, por un lugar en las semifinales de este certamen que se juega bajo techo en cancha rápida. DURO SORTEO Si bien el ATP Finals (ex Torneo de Maestros) reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada, el sorteo no acompañó a Diego Schwartzman, quien integrará el grupo Tokio 1970 junto al serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev. En tanto, en el Grupo Londres 2020 quedaron el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Andrey Rublev. El certamen comenzará el domingo. LIGA NACIONAL Por la quinta fecha de la Conferencia Norte, San Martín de Corrientes superó anoche 86-85 a Quimsa de Santiago del Estero en duelo de invictos. Además, ayer también jugaron: Instituto 86-76 Comunicaciones, Olímpico de La Banda 83-72 La Unión de Formosa, Atenas 84-67 Oberá TC y Regatas Corrientes 84-66 Libertad de Sunchales. ARGENTINOS EN EUROLIGA Por la octava fecha del certamen más importante del básquet FIBA, Barcelona (récord 7-1) apabulló 97-55 al Fenerbahce de Turquía con 3 asistencias en 11 minutos de Leandro Bolmaro. En tanto, el Baskonia (2-4) cayó 89-86 en su visita al CSKA Moscú a pesar de los 13 puntos y 4 asistencias del marplatense Luca Vildoza. Hoy, el Real Madrid (3-4) de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck visitará al Estrella Roja de Belgrado. ARRANCÓ AUGUSTA El argentino Abel Gallegos debutó ayer en el tradicional Masters de Augusta en una jornada en la que terminó 7 golpes sobre el par de la cancha. El joven de 18 años se clasificó a este Major tras ganar el Latin America Amateur Championship en enero pasado. El mejor del primer día de acción en Georgia fue el británico Paul Casey, con 7 golpes bajo el par. En tanto, el campeón defensor, el estadounidense Tiger Woods, terminó con -4.



13 de Noviembre de 2020

