"Nosotros queremos trabajar, y la gente quiere venir para sentirse saludable", dijeron los entrenadores y dueños de estos espacios. "Hace 9 meses que no trabajamos y todos pagamos alquiler, luz, impuestos… le debemos a todo el mundo", señaló uno de los manifestantes. El Frente de Todos sacó un comunicado desmintiendo que se oponía a que los gimnasios vuelvan a trabar. Un importante grupo de titulares y trabajadores de gimnasios privados de la ciudad se reunió ayer frente al palacio municipal para reclamar a las autoridades locales por la reapertura de sus comercios, que debieron cesar sus actividades desde que se declaró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. "Abren los bares, las pizzerías, las peluquerías, de dejan jugar al fútbol… y nosotros no podemos abrir" dijo uno de los manifestantes a la prensa y agregó: "En Escobar abrieron hace un mes, Zárate lo hizo con un decreto. Sabemos que Pilar y Junín tienen abierto también. Nosotros hace 9 meses que no trabajamos y la mayoría alquila. Debemos alquileres, luz, impuestos… le debemos a todo el mundo". Según se explicó, el grupo presentó a consideración del municipio un protocolo hace 5 meses. Entre otras cuestiones, propone un distanciamiento de 5 metros entre las personas que vayan a entrenar, la sanitización permanente de los equipos, y la no utilización de baños y vestuarios. "Nosotros queremos trabajar, y la gente quiere venir para sentirse saludable. Es gente que nos paga para hacer lo que le decimos que haga… ¿Cómo no van a respetar el protocolo? Nosotros mismos queremos que los respeten porque tampoco queremos enfermarnos", concluyeron.

Según los manifestantes, hace 5 meses presentaron a consideración del municipio un protocolo para poder abrir los gimnasios.





Mientras formalmente los gimnasios siguen sin poder abrir, algunos ya estarían funcionando desde hace semanas. DESMENTIDA Luego de la convocatoria que realizaron gimnasios de nuestra Ciudad, solicitando la apertura inmediata y la habilitación de la actividad del sector, un texto comenzó a circular por distintas redes sociales de la ciudad, indilgando la responsabilidad de la negativa por dicha situación que imposibilita la actividad al Frente de Todos de nuestra Ciudad. En este sentido, desde el bloque de Concejales presidido por la Concejal Soledad Calle, emitieron un comunicado desmintiendo categóricamente dicha acusación. "Informamos a propietarios de gimnasios y empren-dimientos deportivos que nunca fuimos consultados ni se nos ha solicitado emitir opinión alguna en ningún ámbito acerca de la apertura de los mismos en nuestra ciudad". Calle adjudicó la situación a "la campaña de difamación a cargo de trolls y diversos funcionarios municipales, que nos responsabilizan incluso de operativos de control y clausura que su propio gobierno impulsó, resulta totalmente falsa e irrisoria. Como Concejales, tenemos la labor de legislar en favor de las mayorías. Hemos impulsado todo tipo de iniciativas para que los rubros más afectados por la pandemia reciban ayuda por parte del Municipio, y todas fueron rechazadas por el oficialismo". A su vez, la titular del bloque opositor sostuvo: "el Intendente Abella es uno de los pocos en toda la Provincia de Buenos Aires que se negó a la conformación de un Comité de Crisis, donde todos los sectores de la comunidad podíamos colaborar y resolver las modalidades de asistencia frente al COVID 19. No somos autoridad de aplicación en materia sanitaria ni disponemos sobre habilitaciones o clausuras de ningún tipo de rubro. Dichas disposiciones emanan de los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Campana. Cada Intendente puede asumir la responsabilidad y dar respuesta a los distintos sectores que han planteado situaciones especiales. Parece que resulta más fácil hacer acuerdos personalizados, sólo para unos pocos, amigos del poder local", aseguró. Por último, señaló que desde el PJ-Frente de Todos de nuestra Ciudad "defendemos las políticas de cuidado, la aplicación y el control de protocolos, porque hasta tanto llegue la vacuna, es la única forma de protegernos de la pandemia más dura que nos haya tocado vivir. El trabajo debe ir de la mano con estas medidas, y los gobernantes deben asumir la responsabilidad que les fuera otorgada con el voto y no buscar culpas ajenas, más aún cuando son falsas e inventadas. Basta de mentiras. Gobernar es hacerse cargo", concluyeron.





"Parece que resulta más fácil hacer acuerdos personalizados, sólo para unos pocos, amigos del poder local", aseguró la concejal Soledad Calle.

#Dato reclamo de gimnasios de #Campana. Propietarios, instructores y alumnos se reunieron frente al Palacio Municipal en reclamo de respuestas para poder desarrollar sus actividades. "Trabajamos siempre instruyendo a los asistentes con total responsabilidad" expresaron. pic.twitter.com/lYuSaeCGUd — Daniel Trila (@dantrila) November 14, 2020

