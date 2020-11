Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TREMENDA PÉRDIDA "Uruguay al 1100 (barrio Villanueva). Quería hacer un reclamo, hay una pérdida en la vereda de un caño madre. Ya mandé a todos lados y aún no me dan respuestas" muestra Verónica. AGUA ESTANCADA "Calle Cordeu y San Juan (barrio Lubo) esquina Escuela 20. Todavía seguimos sin solución y está cada vez peor. Agua podrida, verdín. Cuando llueve el agua entra para la casa. Solución por favor" escribe Jorge. MUY PELIGROSO "Colectora sur a 100/ 150 metros del Yaguar. Esto es una invitación a que alguien se mate, más si viene en moto" muestra Héctor.

#QuejaVecinal desnivel de 20 cm en la bajada de Cordero a Pedrosa, Otamendi. La falta de tierra provocó roturas del borde del pavimento. Los vecinos pusieron cascotes pero no fue suficiente, solicitan una camionada de tosca para rellenar. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/JCLNezQuBu — Daniel Trila (@dantrila) November 13, 2020 #QuejaVecinal. Canasto de residuos calle Cordero y Pedraza de barrio Otamendi utilizado como canasto comunitario, rebalsa de residuos. , el recolector lleva lo que está embolsado. Los residuos sueltos generan incomodidad a la vecina. Piden que el municipio coloque canasto grande pic.twitter.com/2Ibt86VJ6g — Daniel Trila (@dantrila) November 13, 2020

14 de Noviembre de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar