José Abel Perdomo

Permanentemente observamos debates mediáticos en la prensa canalla que luego se instalan en buena parte de la sociedad y que no dejan de sorprendernos. Cómo sucede en estos casos estas discusiones involucran a comunicadores y "expertos" cuyas posturas camaleónicas tienen como denominador común el tratar de atacar cualquier decisión del gobierno sin importar cuál sea. Esta diversidad de ataques se nota en las consignas que explicitan quienes son concurrentes a los numerosos banderazos convocados por la oposición muchas de las cuales son contradictorias entre sí. Es llamativo ver como los participantes a esas convocatorias dicen concurrir por un abanico tan amplio de reclamos que lleva a pensar que son más individuales que colectivos y que sólo los une un permanente odio de clase que mayormente focalizan en la persona de la actual vicepresidenta. En este 8N se observó la ostensible merma de los participantes aún sumando todas las concentraciones realizadas en todo el país. Es increíble observar cómo en nuestra Argentina "pasan cosas" que se parecen en mucho a una miniserie de Netflix. Hace algunos días el ministro de economía Martín Guzmán se reunió con los más importantes integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) entidad que agrupa a los más poderosos grupos empresarios de nuestro país y que de hecho es comandada por Clarín, Techint y Arcor. Trascendió que en esta reunión Federico Braun de los supermercados La Anónima, planteó que "no sabemos si éste es un país que quiere ser capitalista o no" agregando Héctor Magnetto del grupo Clarín que "ni siquiera sabemos si hay propiedad privada". Debemos entender que estos mega empresarios cuando hablan de propiedad privada se refieren a la propiedad de los bienes de producción y no a las propiedades que poseen la mayoría de la población tales como casas o automóviles porque no hay régimen político conocido que piense en la expropiación de dichos bienes. Lo curioso es que este planteo lo hagan quienes saben que el peronismo lejos está de ser no capitalista salvo que crean que esa frase de la marcha partidaria que dice "combatiendo al capital" signifique expropiar. Todos recuerdan cuando el general hablaba del fifty-fifty (que en criollo se dice cincuenta y cincuenta) refiriéndose a las proporciones en que la riqueza debía distribuirse entre patrones y trabajadores reafirmando que se trata de un régimen capitalista Tan disparatado fue el planteo de los empresarios que el ministro se vio obligado a pedir "hablar en serio". Respecto a las vacunas debemos señalar que si en vez de dejar su desarrollo y producción a "los mercados", o sea a las empresas, y en cambio se hubiera hecho por los estados en forma mancomunada la humanidad se hubiera ahorrado tiempo y mucha plata. Tendríamos la mejor vacuna de la que nadie dudaría. Además se hubiera evitado esta perniciosa polémica que ha provocado desconfianza en parte de la población que puede ocasionar graves consecuencias sanitarias. Es lamentable ver como los países se pelean para conseguir vacunas siendo los más ricos los que corren con ventaja. Evidentemente la pandemia no nos está haciendo mejores y sigue prevaleciendo la voracidad de unos pocos por mayores ganancias en detrimento de la mayoría de la población. Quién sorprendió a propios y extraños fue Miguel Ángel Pichetto que en un brote de cordura manifestó estar decidido a aplicarse cualquier vacuna siempre que tenga la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por ser una repartición que le generaba gran confianza. La que no sorprendió fue la republicana abanderada de la ética política Patricia Bullrich quién viajó a Córdoba para sumarse al banderazo junto a dos de sus colaboradores con tickets aéreos pagados por el Senado y que les "donó" la legisladora Laura Rodríguez Machado. Cuando fue descubierta dijo que se debía a una confusión. Ni ella se lo cree.

Opinión:

"Hablar en serio"

Por José Abel Perdomo

