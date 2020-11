P U B L I C









Olga García

"Esperamos ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social" Luis Arce. Se vivió la situación en Bolivia como una guerra contra el pueblo, contra los más humildes. Otra vez con muerte, miedo, discriminación racial. Fue una realidad generada por la extrema derecha. El nuevo gobierno encuentra una gran inestabilidad, enfrenta crisis graves tanto económica como sanitaria por la pandemia. La economía tomará los caminos sostenidos por el actual presidente que se comprometió a rectificar lo malo y profundizar lo bueno. Estamos en un momento esencial que toma el rumbo de recuperar la unidad latinoamericana. La derecha ejerce una agresión intensa cuyo objetivo es quebrar esa realidad que sostiene objetivos de justicia. Evo Morales compartió este momento retornando a su patria. El nuevo gobierno ya presentó a sus ministros en la Casa Grande del Pueblo, tres son mujeres y otros trece hombres, muchos son jóvenes profesionales de sangre indígena que han emergido de la revolución educativa. Hay compromiso para luchar contra a violencia que afecta a las mujeres. Se restablecieron vínculos con Venezuela donde se reenviará embajador y aún queda pendiente la designación del que corresponde a México que vivió un profundo enfrentamiento con la dictadura boliviana que se extremó a partir del refugio de Evo y García Linera para proteger sus vidas. Se vive Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas. Los nuevos funcionarios apuntan a sostener rasgos esenciales del MAS apoyándose en la experiencia y la innovación, respetando la diversidad regional del país y la formación profesional, política, sindical y social. El ex vicepresidente García Linera expresó claramente cómo se vivió este año de exilio violento "El día que me fui de este aeropuerto tomé un terrón de tierra", contó, "Me acompañó por México y Argentina. Hoy lo traigo de vuelta, porque somos tierra, somos memoria, somos raíz..." Evo Morales valorizó la elección de Lucho (Luis Arce) como presidente que conducirá esta etapa difícil sosteniendo un proceso de cambio esencial. Habrá sin duda otro modelo económico no sometido al capitalismo neoliberal, con objetivos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. (1) García Linera

Opinión:

"...Somos tierra, somos memoria, somos raíz..." (1)

Por Olga García

