Hugo Sigman reveló ayer que Argentina comenzará a producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca el próximo 23 de diciembre. El principio activo de la vacuna que desarrollan la firma AstraZeneca y la Universidad de Oxford comenzará a producirse en el país "en dos semanas" y se planea realizar "la primera exportación a México en diciembre", adelantó este viernes Hugo Sigman, CEO del Grupo INSUD, que controla Mabxience, laboratorio que desarrollará el proyecto en Argentina. En el evento "COVID19: Presente y Futuro", organizado por la Fundación de Estudios para la Salud y Seguridad Social (FESS) sobre Responsabilidad Social en Salud y Medio Ambiente, el empresario reveló: "Estamos a dos semanas de empezar la producción, que comenzará el 23 de noviembre". Luego detalló: "La vacuna de AstraZeneca por una decisión conjunta con la Universidad de Oxford se va a vender no profit, es decir, sin ganancia alguna. Va a valer entre 3 y 4 dólares, depende del país y los costos internos. Yo tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Sarah Gilbert, que lleva adelante el proyecto y posible candidata al premio Nobel, que dijo que el objetivo era hacer un acuerdo con una compañía privada para que la vacuna pudiera producirse masivamente en todo el mundo, pero que tuviera 3 condiciones: que durante la pandemia se vendiera no profit para que sea accesible, que se produzca a riesgo antes de ser aprobada, y que sea distribuida en todo el mundo". Posteriormente, Sigman destacó: "Al igual que hizo con nosotros, AstraZeneca realizó diversos acuerdos en India, China, en Europa, en Rusia para producir 3.000 millones de dosis de vacunas durante el próximo año a ese precio no profit. Si ustedes comparan con otras vacunas, observan que valen muchísimo más. Cuestan 14, 17 o hasta 37 dólares. Por eso, el poder participar de este proyecto, para la compañía y para mí es como un regalo especial. Porque se está presente en un proyecto inédito de cooperación público-privada y que mientras dure la pandemia se va a vender sin beneficio para la compañía".

