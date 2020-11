Efemérides del día de la fecha, 14 de noviembre

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES Creado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1991 e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006, en este día se concientiza acerca de la diabetes y se remarca la importancia de prevenirla y controlarla. Esta fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Sir Frederick Banting, quien junto a Charles Best, descubrió la insulina en el año 1921 y convirtió a la diabetes en una enfermedad controlable. El tema de este año es "Los profesionales de enfermería marcan la diferencia" y tiene el objetivo de generar conciencia sobre el papel crucial que desempeñan estos profesionales en la atención a las personas diabéticas. La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce; la misma constituye una importante causa de insuficiencia renal, amputación de los miembros inferiores, ceguera, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. La OMS informa que para prevenir esta enfermedad se debe realizar al menos 30 minutos de actividad física cotidianamente, tener una dieta saludable,no consumir tabaco y mantener un peso corporal normal.En cuanto al Covid-19, la Federación Argentina de Diabetes (FAD) sugiere respetar estrictamente las recomendaciones médicas respecto a la actividad física, fármacos y plan alimentario; asegurarse de tener suficientes medicamentos e insumos; y tener productos azucarados (miel, jugos envasados, golosinas azucaradas, mermeladas) para afrontar hipoglucemias. FALLECE JUAN CARLOS"TOTO" LORENZO Juan Carlos Lorenzo nació el 27 de octubre del año 1922 en Buenos Aires. Inició su carrera futbolística vistiendo la camiseta de Nueva Chicago y debutó en Primera División en Chacarita, equipo con el que ascendió a dicha categoría en el año 1941. En el año 1945 arribó a Boca y, tres años después, se fue a Quilmes. En el año 1949 partió a Europa, continente en el que jugó para la Sampdoria (Italia), el FC Nancy (Francia) y los equipos españoles Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Club DeportivoMallorca. En éste último fue jugador y técnico al mismo tiempo y logró el ascenso a la máxima categoría en el año 1960: "allí viví mis primeras grandes satisfacciones como conductor de un equipo". En el año 1961 retornó al país y dirigió a San Lorenzo, equipo que salió subcampeón ese mismo año. Al año siguiente, estuvo al mando de la Selección en el Mundial Chile 1962 y volvió a Italia para dirigir, primero, aLazio y, después, a Roma. Más adelante, en el año 1972, alcanzó el bicampeonato con "El Ciclón": "viví por primera vez los dos extremos que se pueden dar en la trayectoria de un técnico: gané por primera vez los dos campeonatos del año en 1972 […] y me fui por primera vez al descenso en 1981." En el año 1976 se convirtió en el nuevo director técnico de Boca y se consagró campeón del Torneo Metropolitano y Nacional de ese año; más tarde, ganó la Copa Libertadores (1977 y 1978) y la Copa Intercontinental (1977) al vencer al BorussiaMönchengladbach 3 a 0 en el Wildparkstadion. Falleció en el año 2001 en Buenos Aires. SE LANZA "MÁQUINA DE SANGRE" Un día como hoy en el año 2003, "Los Piojos" lanzaban su sexto álbum "Máquina de sangre." Producido por Andrés Ciro Martínez y Alfredo Toth, el disco fue un gran éxito con los hits "Como Alí", "Sudestada", "Dientes de cordero", "Canción de cuna" y "Amor de perros." Acerca del mismo Ciro manifestó: "tiene muchas implicancias porque el disco tiene mucho corazón. Todo, en definitiva, depende de la transpiración y de la sangre para que signifique algo".

