Este mes de noviembre el Centro de Atención Temprana Nº 1 cumple 30 años en la ciudad de Campana, y nos acerca algunas orientaciones sobre este tema tan importante. En su mes aniversario, el CeAT Nº 1 nos continúa acompañando para una crianza saludable Podemos pensar los "límites" como "bordes", como un marco estable que proporcionamos los adultos y ayudan a los niños a ganar seguridad. Los límites deben ser claros, concretos, accesibles, comprensibles para la edad. Tiene que haber una coherencia entre lo que pedimos a los hijos y lo que hacemos. En lo posible tienen que ser transmitidos en forma positiva, pero a veces es sano también decir "no". Desde muy pequeños los niños aprenden el significado de la palabra "no": son capaces de internalizarla en la medida en que los adultos mantenemos constancia y coherencia para las normas más simples. A veces los niños hacen berrinches, se tiran al piso, lloran, necesitan desahogarse y también necesitan de nuestra paciencia para superar esos momentos, especialmente cuando todavía no tienen capacidad de verbalizar su frustración. Podemos poner en palabras lo que el pequeño aún no puede decir, por ejemplo "estás enojado". Es el adulto quien tiene que mantenerse firme y calmo: firme para no confundir al niño (si ya se le dijo que no vamos a comprar caramelos, sostenerlo), y calmo para no sumar más angustia. Puede funcionar distraerlo con otra cosa, cambiarlo de ambiente para ayudar a recobrar la tranquilidad. Los chicos también deben ser respetados: el respeto es un valor que va en ambas direcciones y para que el niño lo aprenda debe vivirlo. Respetar sus tiempos, sus posibilidades, nunca burlarse ni permitir que otros lo hagan. Los hijos aprenden mucho de lo que hacemos con ellos: si levantamos la voz, ellos lo harán. La paciencia es clave, hay que atender a sus necesidades y características de temperamento. Poner límites no siempre es sinónimo de prohibiciones. Afirmamos que los límites proporcionan un marco estable y seguro, se relacionan con lo que está permitido y lo que no, pero también con las rutinas y con las costumbres propias de cada familia. Por ejemplo, la alimentación, el baño, las palabras antes de dormir, el momento del sueño, son situaciones con sus propias pautas que el niño va interiorizando, le permiten construir conocimiento, ganar seguridad. Mantener las rutinas en la medida de lo posible, permite la tranquilidad de saber lo que puede venir a continuación, el mundo se vuelve un lugar más confiable. También ayuda a relacionar una sucesión de hechos, a establecer asociaciones, lo cual es muy bueno para su desarrollo cognitivo. Y no olvidemos la necesidad de moverse y descargar energías para liberar estrés y que sea menos probable que los chicos tengan berrinches: son buenas propuestas poner música y bailar con ellos, dar una vuelta a la manzana los días de sol, jugar con una pelota, con un camión; habilitar espacios para el libre movimiento, con diferentes objetos de uso cotidiano. Que puedan jugar, ensuciarse, realizar actividades que permitan liberar energía y reír, disfrutar juntos. Es la primera infancia una etapa de cimientos. Proporcionemos a nuestros hijos una base segura desde el amor, el contacto físico, las acciones, miradas y palabras. Siempre es bueno contar con una red de apoyo para este gran y bello desafío que es la crianza. Ce.A.T. Nº1 1990 - 2020 30º Aniversario en la Ciudad de Campana





CeAT Nº 1:

Los límites en el hogar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar