La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/nov/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Flandria en un nuevo amistoso de preparación







El ensayo comenzará a las 9.00, en el estadio de Mitre y Puccini. Mientras se sigue dilatando la confirmación del formato de competencia y el inicio del torneo de la Primera Nacional que definirá dos ascensos a la Liga Profesional (ver aparte), los equipos avanzan con sus puestas a punto. Y en ese sentido, Villa Dálmine estará disputando hoy su sexto partido amistoso de esta preparación: desde las 9.00 horas recibirá a Flandria en el estadio de Mitre y Puccini (inicialmente, el encuentro iba a ser en Jáuregui, pero finalmente se cambió la localía). Será un ensayo en el que Felipe De la Riva tendrá tres soldados menos por las lesiones de Santiago Moyano (esguince de rodilla que le demandará un mes de recuperación), Facundo Lando (desgarro) y Sergio Sosa (distensión). En cambio, el DT sí podría contar con Juan Marcelo Ojeda (recuperado del problema que lo marginó del amistoso ante Chacarita), Federico Recalde (no estuvo en su plenitud física esta semana) y Juan Ignacio Alvacete (el miércoles no había podido completar la práctica por una molestia). Con este panorama, respecto a la presentación en San Martín del pasado sábado, el entrenador realizaría dos cambios en la formación titular: Maximiliano Pollacchi reemplazará a Moyano como marcador central derecho y Laureano Tello ocuparía el lugar de Lando como carrilero por ese mismo sector. Entonces, el Violeta formaría hoy con Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; y Catriel Sánchez. Será el sexto amistoso que dispute Villa Dálmine en esta preparación y el segundo en condición de local: como visitante se midió frente a Almagro (1-0), Quilmes (2-0), Platense (1-3) y Chacarita (0-1), mientras que en Mitre y Puccini solo jugó ante Acassuso (2-1). Flandria, por su parte, se prepara para el certamen de la Primera B Metropolitana y el pasado sábado disputó un amistoso frente a la Reserva de Vélez Sarsfield. En dicho encuentro, Francisco Nouet, quien se encuentra a préstamo desde Villa Dálmine, fue titular en el conjunto que dirige Andrés Montenegro.

EL VIOLETA DISPUTARÁ SU SEGUNDO AMISTOSO COMO LOCAL. CON FECHA, SIN FORMATO TODAVÍA En la reunión que se desarrolló ayer en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la presencia del Presidente Claudio "Chiqui" Tapia, se pulieron detalles para cerrar los formatos de competencia que tendrán las diferentes categorías para definir los ascensos. Sin embargo, ninguno fue confirmado hasta el momento. Aunque en el caso de la Primera Nacional, se conocería el próximo lunes, mientras el martes se haría el sorteo correspondiente. Según trascendió, los mejores ocho de cada zona de la pasada temporada (Villa Dálmine terminó 8º en la Zona B) tendrán doble oportunidad de ascenso finalmente: en primera instancia jugarán todos contra todos (los ganadores disputarían la final) y en segunda, se sumarán al resto de los equipos y competirían en duelos de eliminación directa. Por lo pronto, la única confirmación de ayer fue que el certamen de la categoría comenzará el 28 de noviembre, mientras que los torneos del Federal A y de la Primera B Metropolitana, Primera C y Primera D lo harán el 5 de diciembre.

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Flandria en un nuevo amistoso de preparación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar