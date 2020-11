La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/nov/2020 Primera D:

Puerto Nuevo tendrá hoy su primer ensayo







Se medirá con Juventud Unida desde las 9.00 en el estadio Carlos Vallejos. La tercera semana de entrenamientos presenciales de Puerto Nuevo se cerrará hoy con el primer amistoso que disputará el plantel dirigido por Gastón Dearmas en esta preparación: será desde las 9.00 frente a Juventud Unida en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El Auriazul está entrenando en el Campo Cristiano Evangélico de Otamendi. "Esta tercera semana fue con cargas un poco más bajas. Intentamos cargar más las primeras dos semanas y, paulatinamente, el trabajo va siendo más tranquilo desde lo estrictamente físico", explicó el DT Portuario. El ensayo frente a Juventud Unida, al tratarse del primer amistoso de la preparación, se dividirá en dos partidos de tiempo reducido: el primero comenzará a las 9.00 y el segundo, a las 10.00. Éste es uno de tres amistosos que ya tiene programados el cuerpo técnico que encabeza Dearmas: los otros serán frente a Sportivo Barracas (el sábado 21) y Atlas (sábado 28). Después, ya no habría más tiempo para ensayos, dado que el 5 de diciembre comenzaría el torneo que definirá los ascensos a la Primera C.

SERÁ EL PRIMERO DE TRES AMISTOSOS QUE TIENE PROGRAMADOS EL PORTUARIO ANTES DEL INICIO DEL TORNEO QUE DEFINIRÁ LOS ASCENSOS A LA PRIMERA C.



Primera D:

Puerto Nuevo tendrá hoy su primer ensayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar