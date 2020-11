Anoche, Banfield venció 4-2 a Rosario Central y Atlético Tucumán, 3-1 a Unión. Así, ambos estiraron su arranque perfecto. A pesar de estar disputándose fecha FIFA, la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino no se ha detenido y está desarrollando la tercera fecha, que comenzó ayer con un nuevo triunfo de Banfield, que superó 4-2 como visitante a Rosario Central y se mantiene con puntaje perfecto. El Taladro empezó perdiendo (gol de Emiliano Vecchio para el Canalla), pero lo dio vuelta antes del entretiempo con tantos de Agustín Fontana y Fabián Bordagaray. En el complemento, Giuliano Galoppo y Mauricio Cuero ampliaron la diferencia, antes que Fabián Rinaudo cerrara el marcador. Con este resultado, River Plate tendrá hoy la oportunidad de convertirse en el único escolta en la Zona 3 en caso de sumar frente a Godoy Cruz. Este encuentro, que se disputará en Mendoza desde las 21.15, le ha presentado complicaciones a Marcelo Gallardo, quien no cuenta con Ignacio Fernández (lesionado) y Rafael Santos Borré (positivo de coronavirus) ni con los cinco convocados a sus respectivas Selecciones (Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz). El otro equipo que confirmó su arranque perfecto anoche fue Atlético Tucumán, que derrotó 3-1 como local a Unión de Santa Fe con tantos de Leonardo Heredia, Javier Toledo y Matías Alustiza. Así, el Decano acumula 9 puntos en la Zona 1, mientras el Tatengue quedó en 4. La tercera fecha de este grupo se completará hoy con el duelo que sostendrán Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali) y Arsenal desde las 18.45 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia todavía no ha sumado en este certamen, mientras los de Sarandí cuentan con apenas un punto. La programación de hoy se completará con otros dos encuentros: Aldosivi de Mar del Plata recibirá a San Lorenzo desde las 14.00, mientras Lanús será local ante Newells desde las 16.15. En tanto, mañana domingo jugarán: Huracán vs Gimnasia (14.00), Estudiantes vs Argentinos (16.15), Defensa y Justicia vs Independiente (18.45) y Boca Juniors vs Talleres (21.15). Mientras que el lunes lo harán: Vélez Sarsfield vs Patronato (19.00) y Colón vs Central Córdoba (21.15).

BANFIELD HABÍA SORPRENDIDO A RIVER EN LA PRIMERA FECHA Y AYER LE GANÓ 4-2 A CENTRAL EN ARROYITO.



Copa de la Liga:

Hoy juegan River, Racing y San Lorenzo

