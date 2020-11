GOL DE "FONITO" El campanense Diego Dorregaray volvió a gritar en la Serie A de Ecuador: anoche, a tres minutos del final le dio la victoria a Deportivo Cuenca, que le ganó 2-1 a Delfín en el inicio de la 7ª fecha del Clausura, al convertir dos goles en los últimos cinco minutos de partido. Así, el equipo del delantero de nuestra ciudad llegó a 11 puntos y quedó a dos de los líderes, Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil. Además, Cuenca salió de la zona de descenso en la tabla acumulada. PALACIOS: TRES MESES Luego de la fuerte infracción que le cometió el paraguayo Ángel Romero (rodillazo en la espalda), el mediocampista Exequiel Palacios sufrió una fractura en la región lumbar y debió ser internado, aunque hoy recibiría el alta. Según se informó, su recuperación no requeriría operación, pero sí, al menos, tres meses de rehabilitación. De esta manera, el jugador del Bayern Leverkusen quedó descartado para el duelo que la Selección Argentina disputará el martes frente a Perú como visitante por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Para este compromiso, en cambio, Lionel Scaloni espera poder contar con Nicolás Tagliafico, quien frente a Paraguay fue reemplazado por Nicolás González, autor del gol del empate. BRASIL ESTÁ PERFECTO En el cierre de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Brasil superó 1-0 a Venezuela como local con gol de Roberto Firmino y, así, logró su tercer triunfo consecutivo. Por su parte, Uruguay consiguió una gran victoria al vencer 3-0 como visitante a Colombia con tantos de Edison Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez. En tanto, Chile derrotó 2-0 a Perú con un doblete de Arturo Vidal. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 9 puntos; 2) Argentina, 7 puntos; 3) Ecuador y Uruguay, 6 puntos; 5) Paraguay, 5 puntos; 6) Colombia y Chile, 4 puntos; 8) Perú, 1 punto; y 9) Bolivia y Venezuela, 0 puntos. LIGA DE LA UEFA Hoy se pondrá en marcha la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA. Por el Nivel A jugarán: Portugal vs Francia, Suecia vs Croacia, Alemania vs Ucrania y Suiza vs España (todos comienzan 16.45 y serán transmitidos por ESPN y DirecTV). Además, hoy también se medirán: Malta vs Andorra, San Marino vs Gibraltar, Azerbaiyán vs Montenegro, Chipre vs Luxemburgo y Letonia vs Islas Feroe. POSITIVOS EN INTER (PA) Inter de Porto Alegre, rival de Boca Juniors en los Octavos de Final de Copa Libertadores, encendió alarmas: tres integrantes del plantel dieron positivo de coronavirus (dos jugadores y un preparador físico). El equipo que ahora es dirigido por Abel Braga, luego de la partida de Eduardo Coudet al Celta de Vigo, jugará hoy frente al Santos como visitante por la 21ª fecha del Brasileirao, con la intención de mantenerse como único líder del certamen (suma 36 puntos, uno más que Flamnego y Atletico Mineiro). EL KEMPES, FIRME La CONMEBOL confirmó que el estadio Mario Kempes de Córdoba será el escenario de la final de la Copa Sudamericana 2020, partido que se disputará el 23 de enero de 2021. Actualmente, este certamen se encuentra en fase de Octavos de Final, instancia para la que están clasificados cinco equipos argentinos: Independiente, Lanús, Vélez, Unión (SF) y Defensa y Justicia.



Breves: Fútbol

14 de Noviembre de 2020

