Breves: Deportivas

FIESTA DEL AUTOMÓVIL Dada la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus, quienes desarrollan la Fiesta del Automóvil están evaluando actividades que se pueden concretar en torno a la fecha siempre elegida: el último fin de semana de noviembre. Y una de las propuestas es realizar una caravana que partirá desde el Museo del Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias" y que recorrerá toda la ciudad el próximo domingo 29 desde las 10 de la mañana con una amplia convocatoria a todos aquellos que deseen ser parte de la misma. La idea, además, es ver cómo continúa la situación en el país para intentar definir una fecha para organizar la Fiesta tal como se venía realizando todo lo años. TOP RACE: DOBLE FECHA Este fin de semana se disputarán la cuarta y quinta carrera de la temporada 2020 del Top Race. Será en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Hoy, habrá dos sesiones de entrenamiento por la mañana, clasificación desde las 12.00 y final a partir de las 17.15, con transmisión de TyC Sports. El líder del campeonato es Matías Rossi (Toyota). CIERRE PARA NADIA La rosarina Nadia Podoroska le puso punto a final su brillante temporada al caer por 6-2 y 6-1 ante la rusa Ekaterina Alexandrova en los Cuartos de Final del Torneo WTA de Linz, en Austria. De esta manera, la Peque cierra un año en el que ascendió más de 200 puestos en el ranking mundial, alcanzado el Top 50 después de llegar a las semifinales de Roland Garros. Además, antes de esas semanas mágicas en Paris, también había asegurado su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. LIGA NACIONAL Se confirmó un tercer caso de coronavirus en las "burbujas" en las que se está desarrollando la competencia (Fabián Ramírez Barrios, jugador de Quimsa de Santiago del Estero). En tanto, ayer, en una nueva fecha de la Conferencia Norte se dieron los siguientes resultados: Olímpico 115-58 Atenas, Quimsa 83-68 Comunicaciones, San Martín (C) 82-76 Libertad, Instituto 71-65 Oberá TC y Regatas (C) 75-85 La Unión (F). VICTORIA REAL Por la octava fecha de la Euroliga, Real Madrid (récord 4-4) superó ayer 73-67 a Estrella Roja de Belgrado con 8 puntos y 5 asistencias de Facundo Campazzo. Además, Gabriel Deck sumó 3 puntos, mientras que Nicolás Laprovittola aportó 3 asistencias. MASTERS DE AUGUSTA Los estadounidenses Dustin Johnson (N° 1 del ranking) y Justin Thomas (Nº 3), el mexicano Abraham Ancer y el australiano Cameron Smith quedaron este viernes como líderes del Masters de Augusta al finalizar la segunda jornada con 9 golpes bajo el par. Por su parte, el argentino Abel Gallegos (18 años) no pudo completar su vuelta por falta de luz. Los siete hoyos que le restan los jugará hoy, en su despedida de esta gran experiencia (ayer cerró +10 y no superará el corte) a la que clasificó tras ganar el Latin America Amateur Championship en enero pasado.



Breves: Deportivas

14 de Noviembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar