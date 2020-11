Un abrazo al Río Luján

Organizado por la ONG Red del Río Luján, tuvo lugar frente al ex camping de Ruta 9. "No es la solución destruir ríos para evitar las inundaciones, sino que lo que hay que hacer es ordenar el territorio", señaló la ambientalista local Adriana Anzolín. Ayer cerca del mediodía, cerca de un centenar de vecinos y ambientalistas de nuestra ciudad y la región concretaron un "abrazo simbólico" al río Luján. La convocatoria tuvo lugar en la colectora que finaliza sobre el río, y los manifestantes intervinieron la medianera de postes de madera instalada en el frente de lo que fuera el ex camping que primero fuera adquirido por el Grupo Frali, asociado al Country Club Reserva Cardales y luego por el empresario local Juan Sajnín. "Esta jornada -señaló la ambientalista Adriana Anzolín- tiene un doble propósito. Por un lado, es parte de una jornada que se replica a nivel nacional para que se promulgue la Ley de los Humedales, y eventos similares tienen lugar en muchos lugares de la Argentina. Por el otro, estamos haciendo un abrazo simbólico al río Luján, que está próximo a ser destrozado con obras hidráulicas para palear las inundaciones pero que no sirven, no van a las raíces del problema. Queremos darle visibilidad a esto. No es la solución destruir ríos para evitar las inundaciones, sino que lo que hay que hacer es ordenar el territorio: no se puede dejar que se rellenen humedales para que unos pocos señores se llenen de dinero, a costa de que nos sigamos inundando y que además nos hagan pagar a todos los bonaerenses estas obras. La rectificación del río también va a destruir humedales, por eso también necesitamos que la ley salga lo antes posible". Como se recordará, este martes el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de firma de contratos de préstamo y garantía para la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján que fuera discontinuado en 2017. Con una inversión que ronda los 120 millones de dólares, y un desembolso parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se trata de una serie de obras de infraestructura con la intención de mitigar las crecidas, y favorecer la salida del agua del río que recorre los municipios de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre.

El joven "cabeza de ciervo", ya un clásico en las movidas ambientalistas locales, también estuvo presente.





Durante "abrazo" se intervino la empalizada del ex camping con un mural, se realizaron diferentes presentaciones artísticas y tomaron la palabra varios activistas.





"La rectificación del río también va a destruir humedales, por eso también necesitamos que la ley salga lo antes posible", señaló Anzolín.

#Ahora organizaciones ecologistas realizan actividades a metros del curso de Río Luján, #Panamericana km 59,500 pic.twitter.com/DGXitIyIUv — Daniel Trila (@dantrila) November 14, 2020

Un abrazo al Río Luján

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar