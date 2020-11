Después de un flojo primer tiempo, el Violeta mejoró en el segundo: llegó al empate por intermedio de Catriel Sánchez y generó situaciones para quedarse con el triunfo. Los suplentes terminaron 0-0. En su sexto amistoso de esta preparación, el segundo en Mitre y Puccini, Villa Dálmine igualó ayer 1-1 con Flandria en un partido que se dividió en dos tiempos de 40 minutos. Así, el Violeta cerró una nueva semana de trabajo y quedó ahora a la espera de la confirmación del formato del torneo que disputará la Primera Nacional para definir los dos ascensos a la Liga Profesional (se conocería mañana lunes). Como el certamen comenzará finalmente el 28 de noviembre, Felipe De la Riva ya programó un nuevo ensayo para el próximo sábado frente a Agropecuario de Carlos Casares, el cual se jugaría nuevamente en Campana. En el amistoso frente al Canario, el entrenador debió reacomodar piezas por las lesiones de Santiago Moyano y Facundo Lando. Por ello, Maximiliano Pollacchi jugó como marcador central derecho, mientras que Laureano Tello cumplió la función de carrilero por ese sector. En el primer tiempo, el equipo de nuestra ciudad tuvo un flojo rendimiento colectivo y quedó en desventaja a los 30 minutos: Franco Chiviló convirtió desde los doce pasos para adelantar al visitante, que se prepara para el torneo de la Primera B Metropolitana. En la segunda parte, los dirigidos por De la Riva mejoraron desde el primer minuto. Se ordenaron tácticamente y encontraron profundidad para generar situaciones de peligro. Tomás Garro y Enzo Fernández exigieron al arquero Juan Manuel Lungarzo antes que Catriel Sánchez convirtiera el 1-1 a los 8 minutos tras una buena acción de "Chimba". Así, el cordobés llegó a cinco tantos en esta preparación (marcó en todos los amistosos, a excepción de Acassuso). El empate no apaciguó el empuje del Violeta, que siguió dominando las acciones y generó nuevas oportunidades. La más clara fue un remate cruzado de Garro que provocó otra buena reacción del guardameta visitante. Fue una de las últimas acciones del joven puntano, quien poco después se retiró con molestias en su cuádriceps (fue reemplazado por Valentín Umeres). Después del encuentro entre titulares se disputó un segundo partido de 60 minutos (dos tiempos de 30). En esta parte del amistoso, el equipo de nuestra ciudad presentó una formación conformada en su mayoría por juveniles que terminó empatando sin goles ante el segundo equipo del Canario. Tras este ensayo, Villa Dálmine quedará a la espera de la confirmación del formato del torneo y el sorteo. Pero, sobre todo, también a la espera de la evolución de las lesiones de Lando y Sergio Sosa, quienes no llegarían al amistoso frente a Agropecuario del próximo sábado, pero, quizás, sí podrían estar en condiciones para el inicio del torneo. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro (ST 24m Valentín Umeres); y Catriel Sánchez. DT: Felipe De La Riva. FLANDRIA (1): Juan Manuel Lungarzo; Javier Alderete, Andrés Camacho, Carlos López Quinteros, Nicolás Henry; Lautaro Gordillo, Franco Chiviló, Alejandro Gonzalez, Francisco Nouet; Hernán Altolaguirre y Alan Martinez. DT: Andrés Montenegro. GOLES: PT 30m Franco Chiviló -p- (F). ST 8m Catriel Sánchez (VD). ARBITRO: Emir Michelón. CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 40 minutos. SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (0): Lucas Bruera; Juan Ignacio Varela, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Eduardo Vallejos; Franco Costantino (ST 13m Tomás Chechic), Gino Olguín, Franco Marchetti (ST 9m Agustín Encina), Valentín Umeres; Lucas Cajes y Gastón Martiré (ST 17m Santiago Valenzuela). DT: Felipe De La Riva. FLANDRIA (0): Germán Yacaruso; Gonzalo Arrieta, Gastón García, Alexis Grzesiak, Julián Marchio; Julián Ford, Mariano Díaz, Martín Bergara, Tobías Bobone; Luca Zárate y Franco Ortigosa. DT: Andrés Montenegro. GOLES: No hubo. ARBITRO: José Barranco. CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 30 minutos.



CATRIEL SÁNCHEZ CONVIRTIÓ SU QUINTO GOL DE ESTA PREPARACIÓN.





GARRO TUVO OPCIONES PARA CONVERTIR EN LA SEGUNDA PARTE. DESPUÉS SE RETIRÓ CON MOLESTIAS FÍSICAS.





LAUREANO TELLO JUGÓ EN REEMPLAZO DEL LESIONADO LANDO. SÁBADO DE AMISTOSOS Ayer, otros trece equipos de la Primera Nacional disputaron partidos amistosos de preparación de cara al inicio del torneo: -Tigre venció 2-1 a Almirante Brown con goles de Pablo Magnín y Diego "Cachete" Morales. -Atlanta revirtió un 0-2 y le ganó 3-2 a Fénix con un doblete de Milton Giménez y un tanto de Nahuel Tecilla. -Quilmes superó 3-1 a Deportivo Morón con goles de Emanuel Moreno, Justo Giani y Jonatan Bauman. Para el Gallito descontó Santiago Sala. -San Martín de Tucumán derrotó 2-1 a Sarmiento de Resistencia con tantos de Ricardo "Tito" Noir y Alberto "Tino" Costa. -Chacarita perdió 2-1 con la Reserva de Boca. Santiago Giordana anotó para el Funebrero. -Platense venció 2-0 a All Boys con doblete de Tiago Palacios. -Almagro le ganó 1-0 a Dock Sud con un gol de Santiago Rodríguez. -Deportivo Riestra igualó 1-1 con Justo José de Urquiza con tanto de Víctor Gómez. -Temperley aplastó 5-0 a Liniers con gritos de Emiliano Ellacopulos, Lucas Baldunciel, Federico Vietto, Mauro Molina y Julián Marchioni. -Ferro Carril Oeste empató 3-3 con Villa San Carlos. Para el elenco de Caballito convirtieron Nicolás Gómez (2) y Franco Pulicastro. -Belgrano de Córdoba venció 3-2 a Sportivo Belgrano de San Francisco con tantos de Ivo Costantino, Gervasio Núñez y Nahuel Luján. -Santamarina goleó 4-1 a Círculo Deportivo Otamendi con goles de Matías Kabalin (2), Martín Michel y Mariano González.

Primera Nacional:

Villa Dálmine igualó con Flandria en su sexto amistoso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar