Alonso, Parravicini y Ortega se reunieron con el Ministro de Agricultura de la Nación

Los integrantes del Frente de Todos de nuestra ciudad se encontraron con el Ing. Basterra para establecer un trabajo articulado con la nación y la provincia. "Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para gestionar en Campana programas que favorezcan a nuestros vecinos y vecinas", indicaron. "El trabajo en conjunto con el Ministerio Agricultura de la Nación y los diferentes estamentos provinciales, va a permitir que podamos desarrollar en Campana programas de capacitación y financiamiento que el Ministerio tiene hacia los diferentes sectores, lo que se traducirá en más y mejores oportunidades para los y las campanenses", señaló la Diputada provincial Soledad Alonso luego de la reunión que junto al Presidente del Frente Grande, Gustavo Parravicini; y Carlos "Toro" Ortega, referente de la agrupación Néstor Kirchner, mantuvo este jueves con el Ministro Luis Basterra. Según explicaron los políticos de nuestra ciudad, en la oportunidad pusieron al tanto al Ing. Basterra del programa "Sembrando Campana" lanzado por ellos días atrás y que en esta primera etapa llegará a unas 100 familias de 13 barrios campanenses, destacando "la preocupación del Ministro sobre lo que sucede en Campana en términos de soberanía alimentaria y sobre la grave realidad económica que viven nuestros vecinos y vecinas". "Le presentamos varias propuestas en las que hemos trabajado estos meses a partir de charlas y recorridas con las y los vecinos. Una de las ideas es poner en valor las tierras improductivas que pertenecen a la Provincia y a la Nación, así generar trabajo y alimentos. Lo que va a permitir también desarrollar cadenas de valor que demanden más mano de obra. Eso implica, también, generar espacios capacitación para nuestros vecinos y vecinas", señalaron, y recordaron que la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación impulsa en diferentes localidades del país un modelo de producción local de alimentos frescos, convocando a grupos de desocupados y subocupados de la comunidad para que se conviertan en productores de verduras agroecológicas, pollos, huevos, e incluso carne de cerdo y leche. "Le describimos al Ministro la situación socioeconómica del distrito, cómo vemos a la ciudad y qué proponemos para la pospandemia. Nos consta que hay una enorme demanda de empleo insatisfecha y ante el avance de la tecnología que deja a muchos vecinos fuera del mercado laboral, junto con el Frente Grande y otros espacios del Frente de Todos, estamos trabajando para dar soluciones a los sectores más vulnerables de la ciudad", comentó Ortega. "También le planteamos nuestra idea de implementar el agroturismo y de la agricultura familiar como salida laboral y para repoblar el sector del Delta local y lo informamos sobre los graves problemas de conectividad que existen entre las islas y el continente. Lo cierto es que existe un 80 % del territorio de Islas y la zona peri urbana para recuperar y trabajar, tema que la actual gestión municipal no tuvo ni tiene en agenda. Por eso vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para gestionar en Campana programas que favorezcan a nuestros vecinos y vecinas. Con Soledad como diputada traccionando en Provincia y pudiendo articular con los diferentes ministerios nacionales, no tenemos dudas que vamos a poder gestionar herramientas que dinamicen la economía de la ciudad y den más oportunidades a nuestros vecinos ", señaló Parravicini. "No podemos quedarnos sentados mientras la gestión local sólo fomenta el emprendedurismo y los programas pensados por Larreta que responden a una realidad que no es la nuestra. Afortunadamente, hay un gobierno nacional y provincial preocupado por mejorar la calidad de vida de las y los vecinos. Como integrantes del Frente de Todos, nuestro rol es bajar al territorio esa voluntad, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar en Campana un cambio estructural que permita nuevamente el desarrollo local y con inclusión", concluyeron.

Parravicini, Basterra, Alonso y Ortega en el Ministerio de Agricultura. "Estamos trabajando para dar soluciones a los sectores más vulnerables de la ciudad", señaló Ortega.



Alonso, Parravicini y Ortega se reunieron con el Ministro de Agricultura de la Nación

