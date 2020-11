Dos personas cometen suicidio en situaciones diferentes

Ayer dos vecinas de nuestra cuidad decidieron finalizar con sus vidas. Más allá de lo difícil que es dar una explicación lógica a un fenómeno tan trágico y de la individualidad de cada caso, puede ser un llamado de alerta en un año muy complejo por el que la población ha tenido que atravesar. En hechos totalmente independientes, ayer dos mujeres decidieron finalizar con sus vidas, ahorcándose. Y si bien estas personas no tenían que ver una con otra, debería encender una luz de alerta en cuanto a si lo sucedido no es un daño colateral de situaciones angustiantes exacerbadas por el aislamiento social que hemos estado viviendo durante los últimos meses. Una de ellas, domiciliada en el barrio Villanueva, tenía 45 años y dejó una carta donde, según trascendidos, explicaba que no había podido superar la muerte de su madre. En el segundo hecho la trágica víctima fue una joven de 34 años, domiciliada en Barrio Las Campanas, quien venía atravesando una situación muy angustiante en términos familiares. Se tratan de una seguidilla de suicidios en nuestra ciudad registrados en un corto lapso de tiempo. En nuestra edición del día viernes dábamos cuenta de un hombre de 48 años, del barrio San Felipe, quien también decidió terminar con su vida ahorcándose el último jueves. INTEGRACIÓN Y SALUD MENTAL El filósofo y sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917) resumía: "El suicidio varía en proporción inversa al grado de integración de los grupos sociales a los que pertenece el individuo", lo que explica de alguna manera que el mecanismo de contención a una problemática mucho más vigente actualmente que hace más de 1 siglo cuando Durkheim hacía referencia, es la sociedad en su conjunto. El miedo que ha generado el coronavirus, la incertidumbre de las personas durante la pandemia de enfermar y de morir, sumado también a la incertidumbre por la situación laboral o el temor a perder el trabajo; el aislamiento, el incremento de violencia en hogares, ha ampliado el cono de resonancia de muchos problemas sociales preexistentes. La Comisión sobre Salud Mental Mundial y Desarrollo Sostenible de la publicación científica The Lancet, destacó recientemente que "hay personas que al enfrentar varios factores estresantes durante la pandemia han perdido capacidad de salir adelante como hacían hasta el momento". Además, tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, señalaron que ha crecido la vulnerabilidad emocional de la población durante la pandemia de Covid-19, y planteaban la necesidad de reforzar medidas en los servicios de Salud Mental como estrategia. De hecho, hace varios meses adelantaban que la próxima epidemia estará vinculada a la depresión, asociada a un alto grado de suicidio.

la sociedad debe brindar espacios de contención a gente desesperada. CENTRO DE ATENCIÓN AL SUICIDA Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Lláme al (011) 5275-1135 o directamente al 911.

Dos personas cometen suicidio en situaciones diferentes

