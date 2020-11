La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/nov/2020 NotiCMR:

Natalia Ingaramo La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre debido a un defecto para producir o usar la insulina (American Diabetes Association). En esta enfermedad hay una alteración global del metabolismo donde los valores altos de glucosa son la característica principal y se asocia con el tiempo a lesiones y disfunción en diversos órganos. Los síntomas dependen de la intensidad de la deficiencia de la insulina y son secundarios a los problemas metabólicos. Es una enfermedad evolutiva, subdiagnosticada, subtratada y muy costosa. La DM tiene grupos con diferentes causas, evolución clínica, respuesta al tratamiento y prevención que comparten la hiperglucemia: Diabetes tipo 1; Diabetes tipo 2 (DM2); Diabetes mellitus gestacional; otros tipos específicos menos frecuentes. Aquí nos referiremos a la más frecuente de ellas que es la DM 2 hacia la cual podemos orientar medidas de prevención específicas. Teniendo en cuenta ello, se debe realizar su detección en todo paciente que se considera de riesgo: individuo de 40 años o más, o en menores de 40 años con ciertas características clínicas o hallazgos de laboratorio: disglucemia o "prediabetes"; obesidad; aumento de la presión arterial; elevación del colesterol; pariente de primer grado con DM2 o enfermedad cardíaca coronaria o muerte súbita en adultos jóvenes o Síndrome Metabólico; Antecedentes personales de hijos nacidos con más de 4 kg o Diabetes Gestacional y/o Síndrome de Ovario Poliquístico. El diagnóstico de diabetes se realiza con un análisis de sangre venosa, tomada en el laboratorio, en ocasiones se necesita una prueba que se denomina prueba oral de tolerancia a la glucosa. Para el diagnóstico no se debe usar la determinación de la glucosa en sangre capilar contiras reactivas y glucómetro. Cuando no hay síntomas, el diagnóstico no se realiza con una sola determinación y hay que confirmarlo mediante otro análisis o prueba en el rango de diabetes, salvo que el valor sea inequívocamente alto y/o que existan manifestaciones clínicas o descompensación ("crisis hiperglucémica"). En el mundo existe una prevalencia creciente de DM2 con respecto a otras enfermedades. Todas las personas pueden padecer diabetes. Los factores ambientales tienen gran importancia en el desarrollo de la enfermedad. La obesidad es el principal factor de riesgo evitable de diabetes tipo 2, el fenómeno vinculante sería la insulinorresistencia que aumenta la demanda de insulina y desenmascara el defecto de la célula pancreática productora de insulina. La obesidad permite expresar una DM genéticamente preparada. La epidemia actual de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) y en particular de la obesidad y la diabetes, es el resultado de la manera que evolucionaron las sociedades y de su influencia sobre el modo de vida de las personas. Las modificaciones y soluciones sobre las ECNT llegarán cuando el enfoque incluya a la sociedad y a la totalidad de sus sectores apuntando a los determinantes medioambientales de estas enfermedades con educación, promoción del ejercicio físico y alimentación sana. La DM es una enfermedad compleja y multisistémica por lo cual el paciente que desarrolla esta enfermedad debe ser abordado de manera conjunta por el equipo de salud, el cual debe acompañar en las distintas etapas su cuidado, tratamiento y prevención de complicaciones. Dra. Natalia Ingaramo - MP: 59454 - Endocrinóloga/Diabetes. - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

