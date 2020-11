La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/nov/2020 La Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" abre su proceso de inscripción













A partir del 23 de noviembre hasta el 27 inclusive, podrán preinscribir los alumnos que comienzan el primer año Del 23 al 27 de noviembre inclusive y de manera online, podrán preinscribirse los alumnos que arrancan el primer año de secundaria. Para ocupar las vacantes de años posteriores, la escuela recibirá solicitudes a partir del 14 de diciembre. La educación pública quiere dejar atrás un año sumamente complejo levantando la vista hacia el ciclo lectivo 2021. Y la principal escuela secundaria técnica de la ciudad no es la excepción. A partir del 23 de noviembre hasta el 27 inclusive, podrán preinscribir los alumnos que comienzan el primer año de la secundaria, mientras que el 14 de diciembre la institución comenzará a recibir solicitudes para ocupar la vacantes de años posteriores. "Del 23 al 27 inclusive vamos a estar lanzando nuestra preinscripción para los primeros años mediante un formulario de Google para que todas las familias tengan acceso virtual. Esta preinscripción va a estar ligada a un sorteo que será el día 12 de diciembre. Por suerte, nuestra escuela todos los años cuenta con las suficientes vacantes para cubrir la demanda del distrito, pero el sorteo es por normativa y, además, nos facilita mucho la asignación de los turnos", explicó Cecilia Paternoste, vicedirectora de la entidad en contacto con La Auténtica Defensa. En tanto, la también vicedirectora Anahí Moyano señaló que "a partir del 14 de diciembre van a poder pedir vacantes alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º año que quieran venir a la escuela, recordando que el pase a 5º o 6º requiere hacerse desde otra escuela técnica". "También a partir de esa fecha se va a ser una reactualización de datos de los alumnos que ya cursan en la escuela y se les va a informar en qué curso quedaron el año que viene", añadió. La Escuela Técnica Nº1 ofrece una cursada de doble turno en al menos tres de los cinco días de la semana, ya desde el 1º año. A partir de 4º año, ofrece formación en las especialidades Química, Programación, Electrónica y Electromecánica. Las autoridades recordaron que el personal de la escuela no debe preinscribir a sus hijos ya que tienen su vacante asegurada. También, que las instituciones primarias que deseen solicitar información para sus alumnos egresantes pueden ponerse en contacto con el establecimiento. "Sabemos que este año lo estamos terminando de una manera totalmente atípica. Todo nuestro equipo y los alumnos han hecho un gran esfuerzo. Nos digitalizamos al cien por cien. Los chicos de nuestra escuela están recibiendo boletines desde el primer trimestre, no con calificaciones numéricas sino con valoraciones. Y todos pasarán de año. Lo que más nos preocupa a nosotros son nuestros séptimos que egresan y probablemente lo hagan recién en algún período compensatorio del año que viene", comentó Paternoste. Por su parte, Moyano manifestó que la prioridad en este cierre de ciclo lectivo será "acompañar el trabajo arduo de los profesores principalmente y de los estudiantes que estuvieron al día todo el año".

ENTREGA DE ANALÍTICOS La Secretaria de la EEST 1 Luciano Reyes informa a sus Egresados/as que se encuentran disponibles para su retiro los certificados analíticos de la lista adjunta. Comunicarse al e-mail secretariaeest1lucianoreyes@gmail.com a fin de coordinar fecha y hora de entrega. Apellido de Estudiantes: Cerpelloni, Cabrera, Fernández, Bonfanti, Brisotto, Rodriguez, Bustelo, Bidegain, Rodatello, Monzón, Roldan, Dicharze, Bergara, Blanco, González, Cosundino, Ortiz, Acevedo, Figueroa, Bogado, Gonzalez, Gualdoni, Fernández, Aymar, Aguirre, Antivero, Heidenreich, Ross, Acosta, Fernández, González, Castillo, Giménez, Olivera, Venturi, Armua, Quintana, Raza, Castiglioni, Repucci, Muñoz, Chioldi, Lurbe, Rivara, Farina, Lopez Ortiz, Cornejo, Perez, Stecconi, Vera, Devesa, Fossatti, Chaves, Bordon, Cabral, Perez C., Alvarez, Carluccio, Rodríguez, Acosta, Abatangelo, Arari, Coiradas, Diaz, Pereira, Alarcon, Dellamorte, Rodriguez, Fumaneri, Chavez, Albornoz, Abatangelo, Aranda,Rodriguez Flores, Buchajczuk, Brizuela T., Galvan, Barbona, Albarracin, Barroso, Massone, Barboza, Tortul, Alasia, Higueras, Silva, Gomez, Bonomi, Grassi, Herrera, Walker, Medina, Gerardi,Peluffo, Martínez Vera, Gonzalez, López, Schroter, Falcon, Losada, Fernández, Gómez, Maldonado, Brugognone, Gallipi, Noguera, Caceres, Martínez, Alberi, Astorga, García, Aranda Ponce, Sergnese, Martínez, Zendrini, Olmedo, Iglesias, Fernández, Correa y Orrego R.

