Efemérides del día de la fecha, 15 de noviembre

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA En este día se conmemora la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CoNET), mediante la Ley Nº 15.240, en el año 1959. El mismo fue creado como un organismo autárquico encargado de uniformar y supervisar la enseñanza profesional y técnica. En el año 1995, a través del Decreto 606/95, el CoNET pasó a ser el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo que depende del Ministerio de Educación,cuya labor es regular las políticas de los tres niveles de la Educación Técnico Profesional. La educación técnica es un pilar fundamental para el desarrollo económico e industrial del país; ésta capacita a los estudiantes en nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de actividades relacionadas con la investigación, la extensión científica y tecnológica. Sobre la misma, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, manifestó: "la agenda de la Educación Técnico Profesional se asocia al modelo de país y al modelo de desarrollo que queremos […] Agenda que se debe sostener sobre la base del diálogo con todas las jurisdicciones educativas, diálogo constante con el sector del Trabajo y el Productivo". DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en esta jornada se concientiza sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de alcohol en nuestro organismo. La ingesta de alcohol es una de las causas de la cirrosis hepática; el cáncer de boca, esófago, laringe, hígado, garganta, colon, mama e intestino; y enfermedades cardiovasculares. Al respecto, el doctor TedrosAdhanomGhebreyesus, Director General de la OMS, expresó: "demasiadas personas, familias y comunidades sufren las consecuencias del consumo nocivo de alcohol: violencia, lesiones, problemas de salud mental y enfermedades como el cáncer o los accidentes cerebrovasculares.Es hora de intensificar las acciones para prevenir esta grave amenaza para el desarrollo de sociedades saludables." Según la OMS, cada año fallecen aproximadamente 3 millones de personas por el consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,3% de todas las defunciones. A nivel nacional,el informe sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas Argentina, realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) en el año 2017, informó que más de la mitad de la población consume alcohol siendo las personas de entre 18 y 24 años las que más consumen (62%) y los adolescentes los que menos consumen (34,7%). Recientemente, un estudio del Instituto Gino Germani indicó que el 45% de los encuestados aumentó el consumo de alcohol durante la pandemia. "SHAKE IT OFF" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2014, el sencillo "Shakeit off" de Taylor Swift destronaba a "Allaboutthatbass" de Meghan Trainor del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "1989" (2014) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Shellback y Max Martin, la canción está dedicada a todas las personas que la critican: "las personas encontrarán cosas sobre ti y las torcerán hasta crear algo molesto o malo. No sólo tienes que vivir tu vida sino que también tienes que divertirte más que ellos".





