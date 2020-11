Ser hijos de Dios, al recibir el regalo de la salvación a través de Jesucristo, nos hace conocer un amor único, real, verdadero, que perdura para siempre. Podemos describir el amor de Dios como dice: (1ra Corintios 13:4-7)"El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta…". El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no cambia. Amar es una decisión, amar al prójimo, como Jesús nos pide, muchas veces resulta una tarea difícil. "Un mandamiento nuevo les doy; que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros", (Juan 13:34). Jesús nos invita a amar a todos, eso nos llevará a ser sus discípulos, conocer la verdad y ser libre. Y esa libertad nos permitirá poder ser luz dónde estemos, en el lugar que Dios nos quiera para anunciar "Su Palabra" para Su gloria: "Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo",(Mateo 28:19) Dios nos hizo únicos y además de darnos la vida eterna nos da un propósito, ¡Qué Dios maravilloso tenemos! Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros: "Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza". (Jeremías 29.11). Somos barro en sus manos, y Él, es el alfarero que puede hacer de nosotros una obra maestra; quizá deba rompernos varias veces, moldearnos y eliminar nuestras imperfecciones, quizá debamos pasar por pruebas difíciles, pero nunca, nunca, estaremos solos. En medio de nuestras debilidades es dónde podemos ver su poder para luego ayudar a otros en situaciones similares pudiendo dar testimonio de nuestra Fé a quiénes lo necesiten, porque todos necesitamos de Jesús en nuestras vidas, no sé lo que estés pasando, no sé lo que hiciste, pero sí sé que hay una nueva vida en Cristo, un nuevo comienzo y la invitación es para todos. Cristo nos llama a reflejar su luz en tiempo donde abunda la oscuridad, aprendiendo sus enseñanzas escritas en la Biblia, y poniéndolas en práctica; solo viviendo a Cristo, es decir, testificando con nuestra vida, con nuestras acciones, podremos llegar a ser sus discípulos, cuando dejemos de escuchar nuestra propia voz y reconozcamos nuestra condición de pecadores justificados por la obra redentora de Cristo, llegaremos a entender que es todo por su gracia, que no hay nada que podamos hacer para merecer el perdón, porque todo, absolutamente todo se lo debemos a Jesucristo. Los cristianos estamos viviendo la gracia, seamos luz, tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten, amemos, exaltemos el nombre de Jesús, en todo lugar, que Dios nos conceda oídos sensibles a su voz, una mente dispuesta a aprender, y un corazón permeable a sus enseñanzas, y que el Espíritu Santo, su espíritu nos guíe, para la alabanza de su gloria. Busca a alguien que sea parte de una Iglesia, parte del cuerpo de Cristo y te ayude a conocerlo, a leer la Biblia, y a orar; hoy es tiempo de dejar la oscuridad y vivir en la luz. Dijo Jesús "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida",(Juan 8:12). Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Ser luz en la oscuridad"

Por María Victoria Paredes

