La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/nov/2020 Semblanzas entre hermanos:

Jornada Mundial de los Pobres / Capilla San Martín de Porres / Taller de Huerta Urbana











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

15 de Noviembre de 2020 - Año II - Edición Nº 106 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES Este domingo, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Papa Francisco y dirigida no solo a la grey católica sino también a los hombres y mujeres de buena voluntad. Es su deseo poner de relieve la insostenible condición de demasiados "descartados" de nuestras sociedades globalizadas. "Tiende tu mano al pobre" es el lema de la jornada. Es urgente, construir en toda la ciudadanía nuevos sentimientos de compasión que rompan barreras antiguas entre pobres y ricos. La pandemia que estamos transitando nos ha demostrado que, frente al dolor y la muerte, el desaliento y el desconcierto existe una plena interdependencia entre los hombres que se manifiesta en ¡cuántas manos tendidas! Una mano extendida es un signo que habla inmediatamente de cercanía, solidaridad y amor. Tenemos que organizar nuestras comunidades en torno al principio de la misericordia, poniendo en el corazón de nuestras comunidades a los más pequeños, a los que más sufren, a los más pobres, tratándolos como familia, como miembros de nuestra comunidad, como miembros sufrientes a los que hay que acompañar, con la esperanza de que se pongan de pie y sean protagonistas. Unamos nuestros esfuerzos a los voluntarios de Cáritas que ha demostrado que el amor no se encierra en sí mismo. En el canal YouTube del "Semanario Santa Florentina" o siguiendo estos link https://youtu.be/NbOoi4eiQ98 y https://youtu.be/WbdgUEGfpB4, podrás apreciar las recientes actividades que nuestra Cáritas Parroquial está desarrollando en los barrios de Campana. Juntos extendamos nuestras manos para construir una sociedad más inclusivas y equitativas y una Iglesia más acogedora y transformadora.

Cáritas Santa Florentina tiende su mano a los pobres. TALLER DE HUERTA URBANA Y... (Algunos tips para el cuidado de Suculentas) Los invitamos desde, Protectores de la Casa Común" y movidos por el Espíritu de la encíclica Laudato SI, en el marco de actividades que venimos realizando desde marzo 2020, momento en que comenzamos bajo la tutela del Padre Fernando Crevatin, con muchas ganas. Esta es la segunda ocasión en el año, en que realizaremos junto a Joaquín Valerio el Taller de Huerta en Patio, en Maceta y algunos tips de cuidado de suculentas. Esperamos en esta oportunidad los zoom asistentes se sientan tan cómodos y con tantas preguntas como en el encuentro que hicimos en octubre. En esta oportunidad será el sábado 21 de Noviembre a las 18 hs. ZOOM ID 78468359129 Clave de acceso: Laudatosi Ya somos más de 24 personas trabajando por Nuestra Casa, el querido Planeta, y por nuestros hermanos. El Pontífice propone cinco Cambios de Corazón que podemos hacer en nuestra vida para cuidar el planeta, LAUDATO SI" En el último capítulo del documento, señala que "ante todo la humanidad necesita cambiar". Francisco nos invita, porque somos capaces de "iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad". Podemos: 1. Ser agradecido y practicar la gratuidad: El Papa pide que todo cristiano reconozca el mundo (lo creado) "como un don recibido del amor del Padre", algo que implica "actitudes de renuncia y gestos generosos. Francisco invita también a "dar gracias a Dios antes y después de las comidas" porque ese momento "nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida" y "fortalece nuestro sentido de gratitud". 2. Solicita realizar "pequeñas acciones cotidianas" como "evitar el uso del material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias". La educación se puede desarrollar en la escuela, en los medios de comunicación, la catequesis y sobre todo en la familia. 3. Destierro del consumismo compulsivo: Las personas que se dejan "apresar" por los mercados, son sumergidas en la "vorágine" de las compras y los gastos innecesarios. "El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecno económico 4. Olvido del egoísmo: "Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir". Por tanto, pide "salir hacia el otro" y superar el "individualismo". 5. Conversión interior: El Santo Padre recuerda la necesidad de ´convertirse´, es decir, encontrarse realmente con Jesucristo e iniciar una vida nueva. El cristiano, asegura, debe vivir su vocación admirando la belleza de la obra de Dios y protegiéndola. Así, el Papa propone "una sana relación con lo creado" como parte de la "conversión íntegra de la persona" y tomando de modelo a San Francisco de Asís. Esto implica "reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde dentro" Si querés sumarte, al grupo o querés más información, podes comunicarte por WhatsApp con Ale (+5491130480273), San (+5493489672515) ¡Agradecemos a Joaquín por sumarse! ¡Y compartirnos su Don! Y dado que el 1er taller tuvo más de 25 asistentes y hubo quienes se quedaron con ganas, decidimos realizarlo nuevamente. En el taller compartiremos, que sembrar en esta época, como cultivar en patio y macetas reciclables, como multiplicar suculentas por esquejes. almácigos y riego.

Momentos de nuestro anterior taller CAPILLA SAN MARTÍN DE PORRES La celebración de la Fiesta Patronal de la Capilla tendrá su máxima expresión en la Santa Misa se celebrará el 8 de noviembre a las 11 hs. y será transmitida por el Facebook: Catedral Santa Florentina de Campana. En su homilía el Padre Fernando Crevatin nos decía: "Estamos contentos, nos hace bien encontrarnos, nos hace bien rezar, nos hace bien vernos. Vean como valoramos las miradas, los gestos, los abrazos, el tiempo de poder estar juntos, valoramos la creación. Estamos dando gracias a Dios, después de mucho tiempo estamos nuevamente celebrando la eucaristía en esta Capilla de San Martin de Porres. Hoy podemos celebrar con alegría nuestra fe en comunidad en forma presencial. Vamos saliendo del aislamiento, retomando poco a poco, en forma escalonada, la vida social y con mucho cuidado podemos celebrar las Fiestas Patronales. Hoy, como en tiempos de Pablo, el Señor nos dice que no nos angustiemos, no desesperemos. La fe nos ayudó a resistir, a conservar la esperanza, a no bajar los brazos, a pesar de que cerca nuestro hayamos tenido muchas situaciones difíciles. Estamos aquí pidiendo por tantas necesidades, no tanto por nuestras fuerzas sino fundamentalmente porque Dios nos está dando su gracia. Seamos como San Martin de Porres, el Santo de la escoba, signo de misericordia y esperanza. Roguemos a San Martin de Porres.

San Martín de Porres, ruega por nosotros.

Semblanzas entre hermanos:

Jornada Mundial de los Pobres / Capilla San Martín de Porres / Taller de Huerta Urbana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar