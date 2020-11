Disputó dos partidos de 60 minutos en el estadio Carlos Vallejos. Ambos terminaron sin goles. El próximo sábado, el Auriazul se medirá con Sportivo Barracas. En el cierre de su tercera semana de trabajos para el campeonato de transición que definirá los ascensos a la Primera C, Puerto Nuevo disputó ayer su primer partido amistoso de preparación. Fue ante Juventud Unida, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, en una jornada que se dividió en dos encuentros de 60 minutos que terminaron sin goles. Para el primer duelo, el DT Gastón Dearmas presentó la siguiente formación: Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Santiago Candia, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Eliseo Aguirre, Kevin Redondo; Agustín Monteleone, Rodrigo Fleitas y Nazareno Gómez. En tanto, la alineación para el segundo partido fue la siguiente: Facundo Britos; Braian Cívico, Enzo Cáceres, Agustín Godoy, Uriel Huarte; Facundo Ibáñez, Marcos Quiroga (Tomás Fumeau), Francisco Ramis, Ramiro López Otamendi; Enzo Moreno y Alan Sosa (Orlando Sosa). "Estamos tomando ritmo y probando variantes. Formamos dos equipos: uno 4-3-3 y otro 4-4-2. Fue todo bastante parejo, aunque en el segundo partido estuvimos mejor que el rival", contó Dearmas en diálogo con LAD. "Creo que algunas ideas que tratamos de poner en juego se pudieron observar. Pero es el primer amistoso y todavía es muy temprano para hacer un análisis. Tenemos que seguir laburando", agregó el Tonga, quien se mostró conforme con el avance de la preparación que viene desarrollando el plantel. Con esta jornada, el Portuario cerró su tercera semana de trabajos de cara al torneo reducido de la Primera D que comenzará el 5 de diciembre y que definirá dos ascensos a la Primera C (todavía no se conoce el formato de la competencia). En este sentido, el próximo sábado 21 tendrá un segundo ensayo frente a Sportivo Barracas, mientras el sábado 28 se medirá también con Atlas. OTROS AMISTOSOS Además de Puerto Nuevo y Juventud Unida, otros cuatro equipos de la categoría disputaron ayer sus primeros amistosos de preparación. Atlas cayó 1-0 frente a Deportivo Laferrere; Deportivo Paraguayo perdió también por la mínima ante Sportivo Italiano; Central Ballester fue superado 3-1 por Excursionistas; y Liniers, campeón del Apertura, fue goleado 5-0 por Temperley. Antes, el viernes, Centro Español había sido el primero en jugar un ensayo de estas características: perdió 1-0 frente a Ituzaingó.



