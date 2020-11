RIVER Y SAN LORENZO

Con un tanto del juvenil Federico Girotti a los 30 minutos del segundo tiempo y una decisiva participación de Enrique Bologna, quien le contuvo un penal a Tomás Badaloni tres minutos después, River Plate venció ayer 1-0 como visitante a Godoy Cruz de Mendoza por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. De esa manera, suma ahora 6 puntos y se ubicó como único escolta del líder Banfield (9) en la Zona 3.

Por su parte, San Lorenzo también consiguió su segunda victoria consecutiva al golear 4-1 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata con tantos de Federico Gattoni, Ignacio Piatti, Mariano Peralta Bauer y Alexander Díaz. Así, el Ciclón se cortó como único líder de la Zona 5.

En cambio, Racing Club, con Leonardo Sigali como titular, cayó 2-0 como local frente a Arsenal y sufrió su tercera derrota consecutiva. Con el triunfo, los de Sarandí igualaron a Unión (4 puntos) en el segundo puesto de la Zona 1 que lidera Atlético Tucumán (9).

En el otro encuentro de la jornada de ayer, Newells le ganó 4-2 como visitante a Lanús con tantos de Fabricio Fontanini, Sebastián Palacios, Santiago Gentiletti y Maxi Rodríguez. Así, la Lepra sumó sus primeros tres puntos del certamen, mientras Lanús (cuyos goles fueron convertidos por José Sand) se quedó con solo uno.

HOY JUEGA BOCA

Con cuatro partidos, hoy continuará la programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El duelo más atractivo será el que cierre la jornada: Boca Juniors recibirá a Talleres desde las 21.15 en La Bombonera. Antes jugarán: Huracán vs Gimnasia (14.00), Estudiantes vs Argentinos (16.15) y Defensa y Justicia vs Independiente (18.45). En tanto, mañana lunes se cerrará la fecha con dos encuentros: Vélez vs Patronato (19.00) y Colón vs Central Córdoba (21.15).

BALLINI TITULAR

El campanense Matías Ballini fue titular ayer en Independiente Santa Fe, que venció 2-1 como visitante a Bucaramanga por la 20ª y última fecha de la Liga de Colombia. Con este resultado, el equipo de Bogotá llegó a los 40 puntos y terminara la fase regular en lo más alto de las posiciones, quedando en ventaja para el sorteo de los Cuartos de Final que definirán al campeón.

BRASILEIRAO

Atlético Mineiro, que le ganó 2-1 como visitante a Corinthians por la 21ª fecha, se convirtió ayer en el nuevo único líder del campeonato con 38 puntos. Dos unidades por debajo se ubican San Pablo (superó 3-2 a Fortaleza), Flamengo (empató 1-1 con Goianiense) e Inter de Porto Alegre (cayó 2-0 ante Santos). En tanto, Vasco da Gama salió de la zona de descenso al vencer 2-0 a Sport Recife con un doblete del argentino Germán Cano, cuarto máximo artillero del certamen. Además, para Gremio (4-2 a Ceara) marcó Diego Churín.

UEFA NATIONS LEAGUE

Por la quinta y anteúltima fecha de la fase de grupos, Francia (13 puntos) venció 1-0 como visitante a Portugal (10) y quedó a un paso de clasificarse a semifinales en la Zona 3 (solo avanza el primero de cada grupo). En tanto, Suecia (3) le ganó 2-1 a Croacia (3) y sigue con chances de mantenerse en el Nivel A. En la Zona 4, España (8) cedió el liderazgo tras igualar 1-1 con Suiza (3), a pesar de contar con dos penales a su favor (Sergio Ramos falló ambos). Esto fue aprovechado por Alemania (9), que venció 3-1 a Ucrania (6) y llegará con ventaja al duelo entre ambos de la última fecha que definirá el boleto a semis.

Hoy, por el Grupo 1, Polonia (7) visita a Italia (6), mientras Holanda (5) será local ante Bosnia (2). Mientras en el Grupo 2, Bélgica (9) recibe a Inglaterra (7) y Dinamarca (7) será local ante el ya descendido Islandia (0).