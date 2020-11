Néstor Oscar Bueri

Cuando el fútbol infantil en mi infancia era un juego, no importaba si la camiseta te quedaba bien, si era de tu talle, si era anti-transpiración. En un cajón de alguien estaban escondidas y de tanta lavada se estiraron los cuellos, pero no importaba. No importaban los botines nuevos, acomodados al pie, de colores flúo y suela anti-deslizante. A las "Flechas", con sus punteras de engranaje y suela de goma, blancas o azules, solo una línea de color podía darle algo de "glamour". Esas zapatillas eran el mejor botín. Hasta te las podías poner con los cordones atados y haciendo fuerza con el dedo índice por la parte de atrás. Y a jugar…. La pelota de gajos alargados, cocidos a mano con una cámara interior a la que había que inflar de vez en cuando para que no se mueva y se pinche era el único elemento del juego. No importaba el peso ni el color ni la marca; ni siquiera importaba si picaba bien. Y los amigos de todos los días, los del potrero hasta la noche oscura. Calle y amistad, quizás para siempre; juego y diversión sin el entorno adulto totalmente competitivo al que lo único que le interesa es ganar a cualquier costo. Juego y amigos juntos, la gloria de la vida en una infancia en la que solo importaba jugar hasta la diversión plena. Solo se jugaba por el hecho de jugar, nadie pretendía ser un jugador de grandes ligas con un 0kmo rápido, una modelo esperando y una cuenta corriente con muchos ceros. Estábamos con padres al lado, acompañando casi en silencio, disfrutando de como su hijo se divertía con los amigos de todos los días. Jugábamos a la pelota; hoy van a escuelas de fútbol, especie de salvación para sus hijos y hasta para los propios padres. El potrero de juego diario era de un recurso lúdico espontáneo único, la competencia era con los mismos amigos de siempre o a lo sumo con los de la otra cuadra. Íbamos con las ganas de jugar, con esa sensación interna que se reparte entre la ansiedad y la tranquilidad extrema de pasar un día feliz. La autogestión nos llevaba a ser protagonistas y organizadores, todo lo que el juego encerraba era por la acción de un grupo de amigos que se convertía en equipo para unos y para otros, sin importar con quien jugabas al lado. El futbol infantil, el camino para la formación futura y no simplemente para la formación en una planilla con nombre y apellido. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Fútbol allá lejos

Por Néstor Bueri

