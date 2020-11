Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 15/nov/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 15/nov/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine igualó con Flandria en su sexto amistoso Primera D:

Puerto Nuevo comenzó a sumar rodaje ante Juventud Unida Fútbol Femenino:

Las portuarias también avanzan con su preparación Fútbol Infantil:

Fútbol allá lejos

TOPE RACE: La categoria está desarrollando está desarrollando durante este fin de semana otra propuesta en el autódromo de Rio Cuarto en Córdoba por el actual campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. LLEGAR: El motor del Ford está en Capital Federal donde se está trabajando próximamente llegará al taller donde se está armando el auto de Daniel Carballo para las picadas que se desea llegar para el comienzo del campeonato. DETERMINAR: Finalmente Nicolás Laccette determino que el año próximo continuara en el Turismo Cuatromil Argentino donde están armando en su taller una Dodge manteniendo la motorización de Matias Gullen. ACUERDO: El karting está listo en el taller de su casa y su piloto en orden conjunta con su familia llegaron al acuerdo que la presentacion en el campeonato será un tema para correr el año venidero que aunque dolio esta posibilidad los presupuestos no están dados para lo que se necesita tener en la alta competencia. ARRANCAR: De a poco el automovilismo va arrancando sus campeonatos donde por suerte son pocas las categorias que aún faltan darle curso a su propuesta que llegaran en los próximos dias para la alegria de los pilotos. ACCESO: La señora del piloto finalmente tuvo acceso a los costos que demanda el hombre de su vida que provocó un momento familiar que puede llevar a no encontrar ese auto en plena carrera. AVANZAR: Todo hace pensar que ante la no propuesta de la categoria de no arrancar su campeonato el Tano Zarantonello tiene muy avanzado los trabajos en el Fiat Uno donde tan solo podra ir a probar con su auto como para afianzarse con el mismo. REUNION: Los muchachos del Club Cuatro por Cuatro el cañon ya decidieron llevar adelante la segunda reunión del presente año donde intentaran recuperar todo este tiempo sin actividad y se espera realizar un encuentro ante del cierre del presente calendario deportivo. TOPE RACE JUNIORS: La categoria visita este fin de semana el autodromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba donde desde las 10.30 hs. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando. PRESENTE: En esta carrera el equipo JRT estará presente con sus dos autos desarrollando la atención de los mismos donde Juan Sbarra dejó entrever que la idea es atenderlos hasta fin de año ante el arreglo con la estructura. MOTIVADO: El piloto Cristian Lopez confirmo que estará en la próxima carrera de la categoria Alma con un auto muy bien presentado que lo tiene muy motivado al representante de Los Cardales. CUESTION: Llegar al taller de Damian Toledo uno descubre que se trabajó en el auto para la categoria Alma donde "Huesito" viene corriendo desde algunas temporadas y el tema al igual de la mayoria de los pilotos pasa por una cuestión presupuestaria lo que provocó por estos dias definir si podra estar en lo que falta del presente campeonato en la Clase TC 1600 donde venía corriendo. DINASTIA: Cuando se pasa por el taller de la calle Urquiza se puede ver a Agustino trabajando en su auto para correr en la categoria Alma y la mayoria de los mismos los lleva adelante su propio piloto ante una condición que puso Sergio. Vivió cosas de la dinastia! DOS: Lo cierto que al joven piloto se lo ve muy motivado y conforme después de lo realizado en la carrera que demostró las condiciones del "Costillita" y ya esperando la próxima competencia se estipula que el Fiat Uno al haber dos carreras hagan uno cada uno con papá es decir Agustino y Sergio. Vio cosas de los Giordano! CONTENTO: Así se muestra Ignacio Lopez que viene de concretar otro podio tras largar desde el último lugar en la categoria de Karting RF en el kartódromo argentino dentro del predio del autódromo Galvez y sumar puntos para el campeonato con la atención de su karting por parte de su padre Marcelo Lopez más conocido como el Narigón. FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo está desarrollando otro gran premio en este fin de semana. Televisa la cadena ESPN en directo. TERMINADOS: Los trabajos en el auto ya fueron terminados y Diego Salerno ya está preparado para comenzar con las puebas en el predio que se habilite para picar dado que el joven local ya extraña demasiado. Mira vos! ACTIVIDAD: Finalmente se va acercando la autorización del autódromo de Baradero para comenzar la actividad después de todo este tiempo sin poder utilizar este predio con tantos años en el automovilismo zonal. SABER: Tras charlarlo con el equipo ayer se hizo saber que el zarateño Juan Carlos Bava estará conformando el calendario que resta aún del Turismo Cuatromil Argentino. Parece que todo cerró bien. MODELOS: Dias atrás llegaron los nuevos modelos de motos eléctricas a nuestra zona que se pueden observar las novedades que presentan en la esquina de Rawson y Alberdi en nuestra ciudad donde son tres las terminales, se ven en el local. LISTO: Si se concreta el encuentro con los Jeep cuatro por cuatro próximamente alguien que desea estar con su vehículo es Daniel Garcia que asegura que todo listo para arrancar. Si el galleguito lo dice...! TC PLATENSE: La categoria visita el autódromo de La Plata en este fin de semana con su habitual parque de autos. Desde las 9 arrancan con su espectáculo. CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del Turismo Zonal Pista ya confirmaron que el próximo fin de semana arrancan con su campeonato en el autódromo de La Plata con sus dos clases. SUMAR: Dentro de este contexto para este año la categoria está sumando una dama como Anyta Araujo que está corriendo en la Clase Dos tras venir de otras categorias en su momento, estará arriba de un Corsa con el cual encara la temporada. TURISMO INTERNACIONAL: Con sus clases la propuesta de la categoria llega este fin de semana para realizar otra carrera del presente campeonato en el autódromo de La Plata. GT2000: Vuelven al autódromo platense este fin de semana donde utilizan el circuito mas corto con su habitual parque de autos arrancando desde las 9.30 hs. NIVEL: El arranque del campeonato de la Formula Cuatro Nueva Generacion nos permitió encontrar al piloto de Zárate ahora viviendo en San Antonio de Areco en un gran nivel donde Martin Molina ganó su carrera y alcanzo la punta del campeonato. TC RIO PLATENSE: El autódromo de La Plata recibe a la categoria en este fin de semana donde encara otra fecha del campeonato con un parque interesante de autos. CANTIDAD: Los dirigentes de la categoria están trabajando por el tema de los chasis del Regional para encontrar una posibilidad que esta clase llegue a tener mayor cantidad de competencias y contar en las carreras con todos los pilotos que estén en cada compromiso y se siguen sumándose mas, mejor. EXPOSICION: La idea de Pedro Fernandez es realizar una exposición con maquetas vinculadas al automóvil en el 6 de julio de cara a la propuesta de la fiesta del automóvil que se desarrollara por varios días para quienes le gustan este tipo de presentación. TC REGIONAL: Vuelve a la actividad la categoria llega este fin de semana al autódromo de La Plata para concretar otras carreras del calendario con sus dos autos para la clase GTA y GTB intentando de a poco sumar mas pilotos donde a las 10 hs arrancan con su espectáculo. BUSQUEDA: El próximo fin de semana el Turismo Pista con sus tres clases vuelve al autodromo capitalino en la búsqueda de llegar en forma y en tiempo con el calendario que sus dirigentes armaron para lo que resta del año. PROYECTO: Todo hace pensar que en la próxima carrera de la Formula Tres Metropolitana no estará el piloto local Juan Zucconi que están trabajando en un proyecto para el próximo año. Mira vos! CARX RALLY CROSS: Esta propuesta del automóvil está arrancando su campeonato este fin de semana en el autodromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba con su habitual parque de máquinas. TC PISTA: La categoria vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde comienza la copa de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. DEFINIR: Daniel Vidal está terminando de definir su futuro en el automovilismo con la posibilidad de seguir en el Turismo Zonal Pista de donde viene de obtener el campeonato y también de volver a la categoria Alma con diferentes autos para este emprendimiento todos con la atención por parte de Dante Tamburrini. FECHAS: Los dirigentes que tienen a su cargo la categoria Rotax confirmaron que el próximo fin de semana en el kartódromo argentino la presencia con todas sus clases con dos fechas donde vienen corriendo los hermanos Panetta representando a Campana y Gabriel De Lucca a la vecina ciudad de Zárate. HABILITACION: El autódromo de Brandsen el "Francisco Pancho Alcuaz" este fin de semana está dando pruebas para las diferentes categorias donde desde ahora el automovilismo ganó otro escenario que fue habilitado. TC: Nueva presentación de la máxima este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Galvez donde comienza la copa de oro. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. RESULTADOS: Un buen momento para el Tartara Competicion donde son varios motores que están atendiendo en diferentes categorias con buenos resultados donde además se atienden el auto completo. REGIONAL: El automovilismo de nivel regional sigue en pleno crecimiento dentro de lo esperado y los pilotos van de a poco volviendo a la actividad en la mayoria de las categorias zonales, un tema que le quita nervios a los diferentes dirigentes. TURISMO 4000 ARGENTINO: Con dos carreras este fin de semana la categoria visita nuevamente al autódromo Roberto Mouras de La Plata con su habitual parque de autos que sigue en pleno crecimiento. Desde las 11 hs arranca con su espectáculo. VISITAS: Como suele suceder cuando se visita la agencia de Ferreyra en Varela al 500 uno se encuentra los flamantes modelos de los Citroen que impactan a quienes visitan el lugar donde Hernan atiende personalmente alguien que siempre colabora con los pilotos de automovilismo. LLEGAR: La categoria Pako viene de correr el pasado fin de semana en el kartodromo argentino donde en la clase KF el piloto local llego octavo en la primera final para llegar tercero en la segunda carrera. VICTORIA: En cuanto Gaston Iglesias que corrio el pasado fin de semana obtuvo la victoria en el kartodromo argentino en la clase super Pako comenzando el campeonato de la mejor manera para el representante local. PODIO: El zarateño Gabriel De Lucca también fue otro piloto que alcanzó el podio al final de la clase Mecanico Nacional Ligth con el triunfo con la atencion del chasis por parte de Sergio Capecce el ultimo domingo en el kartodromo argentino.

Rincón Tuerca

