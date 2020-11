Breves: Deportivas

TC: POLE DE URCERA El rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet) se quedó ayer con la clasificación de la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que se disputará hoy en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. El más rápido del sábado fue escoltado por el entrerriano Mariano Werner (Ford, ganador de las últimas tres carreras) y el mendocino Julián Santero (Ford). Las series de este domingo se pondrán en marcha a las 9.50, mientras que la final está pautada a las 13.35 horas. En tanto, en el TC Pista, la clasificación quedó para Andrés Jakos (Dodge), quien postergó a Santiago Álvarez (Dodge). Por su parte, el intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, se ubicó en la 23ª posición y hoy estará largando la primera serie de "la telonera" desde el puesto 12. ROSSI, IMPARABLE En el inicio de la doble fecha que el Top Race está disputando en Río Cuarto, Matías Rossi estiró su gran momento: el piloto de Toyota se impuso en la primera final. Franco Vivian (Toyota) y Franco Girolami (Mercedes Benz) completaron el podio. Con este resultado, el Misil llegó a 98 puntos en el campeonato y le sacó 33 de ventaja a Girolami. Hoy habrá una nueva clasificación (a las 9.45) y la segunda carrera del fin de semana (desde las 12.00). F1: SORPRENDIÓ STROLL El canadiense Lance Stroll (Racing Point) largará hoy desde la primera posición en el Gran Premio de Turquía, 14ª carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1. En segundo lugar partirá Max Versttapen (Red Bull), mientras el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) lo hará desde el tercero. El británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien puede coronarse séptuple campeón este domingo, iniciará desde el sexto puesto. DEBUTA SCHWARTZMAN Este domingo comienza el ATP Finals, ex Torneo de Maestros, que está cumpliendo 50 años. En la primera jornada de acción saldrá a la cancha el Grupo Londres 2020: el austríaco Dominic Thiem jugará hoy ante el griego Stefanos Tsitsipas y luego, el español Rafael Nadal chocará con el ruso Andrey Rublev. Para mañana quedará el inicio del Grupo Tokyo 1970 y el debut del argentino Diego Schwartzman, quien se medirá ante el serbio Novak Djokovic (11.00). El otro duelo de la zona lo protagonizarán el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev. LIGA NACIONAL El coronavirus sacudió la "burbuja" de la Conferencia Sur: Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Argentino de Junín detectaron múltiples casos en sus planteles y, por ello, ayer no pudieron presentarse a jugar. Ante esta situación, la actividad de hoy se suspendió y los jugadores de todos los equipos serán sometidos a nuevos hisopados. En este marco, ayer solo se jugaron dos partidos: Boca Juniors le ganó 82-63 a San Lorenzo; mientras Hispano Americano venció 81-75 a Obras Sanitarias. En tanto, Peñarol de Mar del Plata vs Bahía Basket fue reprogramado. MASTERS DE AUGUSTA El estadounidense Dustin Johnson firmó ayer una tarjeta de siete golpes bajo el par y se cortó como único líder del tradicional Masters de Augusta. Con -16, el actual N° 1 del mundo tomó cuatro golpes de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores: el surcoreano Sungjae Im, el mexicano Abraham Ancer y el australiano Cameron Smith. Por su parte, el argentino Abel Gallegos, de apenas 18 años, completó su participación al culminar la segunda jornada y quedar +16 en el Augusta National Golf Club (quedó eliminado tras las dos primeras rondas al no superar el corte).



