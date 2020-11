La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/nov/2020 Vuelta a Clases:

Ya se vacunaron más de 200 chicos







El operativo comenzó la última semana con gran concurrencia de familias. Cuenta con el impulso de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Cultura y la de Salud para que los niños puedan completar su calendario de vacunas antes de regresar a la escuela. El programa "Vuelta a Clases", que la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura sigue adelante y en lo que respecta a las jornadas de vacunación barriales ya alcanzó a más de 200 chicos. El último viernes el operativo se realizó en el Parque Urbano donde profesionales de la salud y voluntarios realizaron el control de las libretas sanitarias de los chicos y aplicaron las vacunas faltantes para completar el calendario obligatorio. Previamente se desarrolló en los barrios Ariel del Plata y Las Praderas. "Desde el Municipio estamos trabajando para que el día que la Provincia nos pueda dar el apoyo para el comienzo de las clases esté todo listo y preparado ya que por la pandemia muchas familias no quisieron acercarse a vacunar a sus chicos", señaló la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. En el marco de este plan, también explicó que se está trabajando en lo que respecta a la infraestructura escolar realizando obras mayores en 11 establecimientos educativos. Además, se concreta un relevamiento general en todas las escuelas y jardines sobre los aspectos que son fundamentales para cumplir con las reglas básicas de todo protocolo sanitario: ventilación, limpieza, entre otros. Asimismo, Elisa hizo mención a que desde la Secretaría a su cargo se está diseñando un protocolo para que los chicos que terminen este año el ciclo escolar puedan tener la entrega de medallas. "Nos encantaría que los chicos regresen a las escuelas, que puedan sociabilizar y estar con sus compañeros. Vincularse con la maestra y con la escuela. Es algo que necesitan los chicos y los papás. Nosotros creemos que ya se puede hacer pero el gobierno bonaerense no lo está autorizando", concluyó. Por su parte, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, explicó que este plan se lanzó con el objetivo de acercar la vacuna a espacios públicos y brindar más acceso a las familias para que puedan completar el calendario de vacunación de los chicos. "Con esta campaña esperamos que los vecinos se acerquen a las plazas o parques a vacunar a sus hijos sin miedo porque sabemos que muchos no quieren concurrir a los edificio sanitarios por el COVID-19. Es una manera de generar más acceso", enfatizó Acciardi aunque aclaró que los vacunatorios "son espacios seguros donde el personal atiende con todas las medidas de protección". Finalmente, Acciardi explicó que los chicos de 6 años deben aplicarse las vacunas correspondientes al ingreso escolar mientras que los chicos de 11 años deben aplicarse las vacunas HPV, Meningococo y la Triple Bacteriana. "Desde ya es importante que todos recuerden que tanto al ingreso escolar como al egreso corresponden vacunas obligatorias. Si no pueden concurrir a esta campaña, están los vacunatorios abiertos de lunes a sábado de 8 a 16 que disponen de todas las dosis del calendario para proteger a los chicos. Es un deber de los padres llevar a los chicos", finalizó. Esta semana, el cronograma de vacunación continuará el miércoles 18, a las 13:00, en Lubo (frente al CAPS), y el viernes 20, de 10 a 14, en la Plaza Italia.



Elisa destacó la importancia de la revinculación escolar para los chicos.





El plan de vacunación recorre distintos espacios públicos de la ciudad.





El operativo cuenta con el impulso de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Cultura y la de Salud.



