La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/nov/2020 Coronavirus:

La última semana mostró un leve repunte de casos en Campana







Se registró un 30% más de contagios y se promediaron 16,7 positivos por día. "Tenemos muy buenos indicadores y ahora es responsabilidad de toda la comunidad sostenerlos", señaló la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. El domingo, la Secretaría de Salud municipal informó 16 nuevos positivos en Campana y, de esa manera, la ciudad cerró la semana con un leve repunte de casos: después del muy bajo acumulado que se reportó entre el 2 y el 8 de noviembre, en la última semana se registró un 30% más de contagios. Entre el lunes 9 y el domingo 15, nuestro distrito totalizó 117 casos, a un promedio de 16,7 por día. En el acumulado por semana, se trata de la tercera cifra más baja desde comienzos de agosto (ver gráfico). En tanto, ayer, se informaron otros 18 contagios, por lo que Campana registró 34 positivos y 24 altas médicas en las últimas 48 horas. Así, el cuadro de situación de la ciudad presenta ahora 3.736 casos totales desde que comenzó la pandemia. De ese total, 541 se encuentran activos, 3.097 se han recuperado y 98 han fallecido. En este marco, la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, aseguró ayer que Campana se encuentra en una posición epidemiológica "alentadora", con un tiempo de duplicación de casos de 238 días y una baja en la ocupación de camas críticas del Hospital San José. No obstante, advirtió que esa situación puede cambiar si no se sostienen las medidas de prevención y cuidado. "Estamos muy contentos de que hayan bajado los números, pero mientras el virus siga circulando, el riesgo está latente. Y eso está pasando en el mundo", señaló. "El dato de duplicación de casos es clave para determinar cómo se está desarrollando la enfermedad en la ciudad. Y hoy logramos extenderlo a más de 200 días. Tenemos muy buenos indicadores y ahora es responsabilidad de toda la comunidad sostenerlos siendo responsables usando el tapabocas y no compartiendo el mate en grupo", agregó. Además, la funcionaria alertó que "solo el 20% de los infectados tiene síntomas", por lo que "hay un 80% de personas que si no cumplen con estas medidas pueden contagiar y se puede producir un rebrote" de casos en la ciudad. Incluso, Acciardi afirmó que esta prudencia también la deben tener las personas que ya transitaron la enfermedad porque, si bien todavía está en estudio la posibilidad de reinfección, las defensas que se generan no son a largo plazo. "Aprovechemos a normalizar la vida, pero con cuidado y responsabilidad", concluyó la secretaria de Salud municipal.



ACCIARDI DESTACÓ LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN CAMPANA, PERO REMARCÓ LA NECESIDAD DE MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.





EN LA ÚLTIMA SEMANA, CAMPANA SUMÓ 117 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS.



REPORTE PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 13:31, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 3.941 casos totales. Es decir: 205 más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal. A su vez, el reporte provincial mostraba a Campana con un total de 101 fallecidos, tres más que los registrados hasta el momento por Salud municipal. SIGUEN BAJANDO LOS CASOS ACTIVOS EN LOS MUNICIPIOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó 19 positivos y 27 altas médicas en las últimas 48 horas. De esta manera, su cuadro de situación presenta ahora 3.277 casos totales: 349 se encuentran activos, 2.818 se han recuperado y 110 han fallecido. Además, cuenta con 229 análisis pendientes de resultado. Por su parte, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar confirmó 36 positivos, 51 altas médicas y 3 decesos entre domingo y lunes. Con estos números, su cuadro de situación posee ahora 9.059 casos totales: 1.308 se encuentran activos, 7.523 se han recuperado y 228 han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz reportó 13 nuevos contagios y llegó a 981 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 109 se encuentran activos, 850 se han recuperado y 22 han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 84 nuevos positivos en las últimas 48 horas y, así, el cuadro de situación de este Municipio presentaba ayer 12.491 casos totales: 907 se encuentran activos, 11.321 se han recuperado y 263 han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este lunes 18 nuevos positivos de #coronavirus y 10 altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/KdUwxv6K8q — Daniel Trila (@dantrila) November 16, 2020

Coronavirus:

La última semana mostró un leve repunte de casos en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar