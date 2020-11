La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/nov/2020 Día del Militante:

Teresa García; "Todo debería ser la militancia del peronismo"







Invitada por el Movimiento de Restauración Peronista que lidera Pedro Milla, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, ofreció una charla durante la que reflexionó sobre el rol de la militancia y la actualidad del Frente de Todos. En la previa al Día de Militante, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, brindó una charla a través de la plataforma Zoom organizada por el Movimiento de Restauración Peronista (MRP) que lidera Pedro Milla. García, de larga trayectoria como legisladora y funcionaria, instó a la militancia justicialista a "redoblar" los esfuerzo con el objetivo de fortalecer al Frente de Todos como opción electoral en 2023 y evitar así que las propuestas "neoliberales", que entre 2015 y 2019 "dejaron tierra arrasada", vuelvan a gestionar el país y la provincia. La charla fue seguida por integrantes del MRP de la Primera Sección Electoral, funcionarios de diversos puntos del territorio bonaerense y gremialistas. Hubo una amplia participación de representantes locales, entre ellos Carlos Castillo, uno de los referentes del MRP en Campana. A horas del Día del Militante, que se celebra el 17 de noviembre en conmemoración al retorno de Perón desde el exilio, la ministra García señaló que "cualquier dirigente, funcionario o legislador pierde su condición de militante cuando deja de conocer la realidad de lo que pasa". Por eso, instó "a alimentar esta condición todos los días". En ese sentido, y poniendo como ejemplo la labor gremial de Pedro Milla, la ministra consideró que la militancia "no debe ser una cuestión sectorial" del sindicalismo, la juventud o la dirigencia política, sino que desde cualquier ámbito se debe "responder a lo que tenemos que hacer como peronistas, nos toque lo que nos toque representar". "No podemos parcializar nuestra acción a la política por estar en uno u otro lugar. Todo debería ser la militancia del peronismo", consideró. "Es lo que Perón llamaba la comunidad organizada que representa los intereses del pueblo". García ponderó la figura de Néstor Kirchner: dijo que "tuvo el coraje" que debe poseer todo militante al decidir enfrentarse "con los sectores del poder económico, mediático y judicial". En esa línea, valoró los ocho años que siguieron de presidencia de Cristina Fernández. Y cuestionó con fiereza a los referentes del PRO, considerando que "son todos halcones" que "buscan beneficiar a sus amigos", sin importar del ala que se trate. "De cara al 2023 tenemos que redoblar la militancia para que esta gente no vuelva al poder", subrayó la ministra. "Reconozco que tenemos una vereda enorme para explicar lo que somos y es ahí donde hay que poner más esfuerzo militante que nunca", dijo en tanto sobre el futuro del Frente de Todos, criticando los discursos que pretenden instalar al peronismo como un espacio en contra de determinados valores. "Hay una construcción de sentido común berreta que dice que el peronismo se quiere quedar con la propiedad de la gente, cuando nunca ningún espacio político hizo más para que la gente tenga su propiedad. Y dicen también que el peronismo es el que promueve la ocupación de tierras: no señor, hay sectores de izquierda muy radicalizados, sectores periféricos y también un sector del mercado inmobiliario que lucra con la tierra y para eso necesitan personajes en la escenografía". Por su parte, Pedro Milla agradeció las palabras de Teresa García. "Cuando un funcionario pierde la militancia, pierde la mística, de dónde vino, y para nosotros en vísperas del Día de Militancia hay que reconocer a Teresa que, a pesar de todos los lugares que ocupó, nunca perdió la esencia. Esos son los compañeros que realmente banco como peronista", expresó el líder sindical. Milla valoró además la charla de la ministra de cara a la misión de "darle mayor espacio a los jóvenes, a los que debemos formar porque son el futuro del peronismo". Y se refirió a la realidad política en Campana: "Como militantes, el desafío es que las diversas posiciones que existen se plasmen en una unidad".

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, ofreció una charla durante la que reflexionó sobre el rol de la militancia y la actualidad del Frente de Todos.

Día del Militante:

Teresa García; "Todo debería ser la militancia del peronismo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar