La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/nov/2020 "Militamos para poder transformar la realidad"







Así se manifestaron Alejo Sarna de la Corriente Militante Lealtad, Carlos Castillo del MRP que conduce Pedro Milla y Carla Navazzotti de la Corriente Nacional de la Militancia. "Soñamos con hacer de nuestra sociedad una mejor". Desde distintas agrupaciones nucleadas en el Frente de Todos Campana, celebraron el día del militante recordando la tarea de que desde los diferentes espacios peronistas llevaron adelante durante la pandemia. Carlos Castillo del Movimiento de Restauración Peronista que conduce Pedro Milla, destacó que "durante esta pandemia, la militancia peronista redobló esfuerzos para estar con los sectores mas afectados por la propagación del Covid-19, y eso es porque existe en cada compañero una visión humana de la sociedad que queremos construir que es la de una sociedad con justicia social donde ni un solo vecino tenga necesidades. Ese es el camino que tenemos y queremos construir, y la mejor forma de hacerlo es junto a los que más nos necesitan". Por su parte, Carla Navazzotti de la Corriente Nacional de la Militancia agregó que "cada día militante revalorizamos el rol de las compañeras que le ponen el cuerpo para construir una sociedad más justa, no solo para eliminar las diferencias económicas, sino también para terminar definitivamente con las diferencias de género. Ese anhelo también nos convoca y nos invita a seguir militando y a seguir estando junto a cada vecina que lo requiere. Soñamos con hacer de nuestra sociedad una mejor". Por último, el referente de la Corriente Militante Lealtad en el Frente de Todos Alejo Sarna aseguró que "me siento profundamente orgulloso y contento con las y los compañeros con los cuales trabajamos en cada olla solidaria, en cada barrio, en cada plaza, ayudando a aquellos que necesitaban de nuestra ayuda. Militamos para poder transformar la realidad, militamos porque creemos que una sociedad mejor es posible y lo vamos a seguir haciendo hasta que lo logremos, porque estamos convencidos que eso no es una utopía en tanto no bajemos los brazos y sigamos adelante. Les agradecemos a las y los compañeros del Psol, de Forja, de Parte, del Movimiento Mayo, y de las distintas organizaciones sociales y políticas que no solo durante la pandemia sino que día tras días militan por un país y un mundo mejor".







