El SECASFPI entrega un Bono de $5 mil a sus afiliados

Edición del martes, 17/nov/2020







Es el gremio que nuclea a los empleados de la ANSeS y lidera el referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana, Carlos "Toro" Ortega. Ya habían entregado otros dos bonos de $3 mil en marzo y agosto último. Este lunes se confirmó que el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) que nuclea a los empleados de la ANSeS y lidera Carlos "Toro" Ortega entregará este diciembre un "bono solidario" de $5 mil a sus afiliados. Se trata del tercer desembolso similar que el gremio realiza en el año, dado que tanto en marzo como agosto también se distribuyeron otros dos bonos de $3 mil cada uno "en paralelo con las medidas de gobierno en el marco de la pandemia" y como "reconocimiento a los afiliados y afiliadas quienes no cesaron en sus tareas, dado el carácter esencial de los servicios que brindan a través de la ANSeS". El SECASFPI tuvo una activa participación en la tramitación territorial del IFE, y en ese sentido el también referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana, recordó entre otras cuestiones que sus afiliados "tuvieron un rol importante a través de las Unidades de Atención Integral (UDAI) en los operativos realizados en barrios humildes y carenciados ante el pedido de muchos Curas Villeros para que se pueda acceder no sólo al IFE sino a cualquier tipo de trámite". En cuanto a este nuevo bono de diciembre, el campanense señaló: "Ahora nos encontramos casi cerrando el año, y como bien sabemos, son fechas sensibles para el bolsillo de los trabajadores y sus familias. Este es un reconocimiento al enorme compromiso y solidaridad que han tenido a lo largo de estos meses tan duros atravesados por la pandemia, hemos resuelto nuevamente otorgar un bono de $5 mil". Según se recordó, este bono de fin de año en particular se viene repitiendo desde el 2018 cuando se distribuyó uno $2 mil; y otro de $2500 en diciembre de 2019, además de uno de $1500 a mediados de ese año. "En esas oportunidades, fue una decisión de la Comisión Directiva ante las políticas de ajuste del macrismo que impactó gravemente en nuestros salarios, a lo que también tenemos que agregar la feroz política de despidos como elemento de presión y negociación que la patronal utilizaba contra los trabajadores y los sindicatos", recordó Ortega.

#DATO Hoy es el Día del Militante Justicialista. Desde SECASFPI hacen llegar su saludo a todos los Compañeros. pic.twitter.com/RWpmZW9IVK — Fernando Andrioli (@frandrioli) November 17, 2020

