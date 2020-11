Efemérides del día de la fecha, 17 de noviembre

DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO Impulsado por la Fundación Europea para la Atención de los Recién Nacidos (EFCNI) en el año 2008 e instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se concientiza acerca de los desafíos y la carga del parto prematuro, el cuidado de la madre y el alto riesgo de mortalidad de los bebés prematuros. Este año la "Semana de la Prematurez" se desarrollará desde el 16 al 20 de noviembre; el objetivo de la misma es instalar la prematurez en la agenda y la opinión pública, visibilizar sus riesgos, generar acciones de prevención e informar sobre las secuelas. Los niños prematuros son aquellos que nacen antes de haberse completado 37 semanas de gestación; asimismo, en función de la edad gestacional hay prematuros extremos (menos de 28 semanas), muy prematuros (28 a 32 semanas) y prematuros moderados a tardíos (32 a 37 semanas). La OMS estima que todos los años nacen alrededor de 15 millones de bebés prematuros, de los cuales 1 millón fallecen por complicaciones en el parto. A pesar de que no se determinaron las causas del parto prematuro se consideran factores desencadenantes un parto prematuro anterior, embarazos múltiples con mellizos o trillizos, el estrés y las afecciones médicas crónicas como la diabetes y la hipertensión. Por ello es crucial el control médico durante todo el embarazo. A nivel nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría informa que cada año nacen 60.000 bebés prematuros y que la prematurez es la primera causa de mortalidad infantil del país. ENCUENTRAN AL SUBMARINO ARA SAN JUAN El 15 de noviembre del año 2017 se perdió contacto con el submarino ARA San Juan mientras viajaba desde Ushuaia rumbo hacia la Base Naval de Mar del Plata. Ante esto la Armada destinó 15 unidades navales y 3 unidades aéreas para encontrarlo; más adelante, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Noruega, Rusia, Israel, Sudáfrica y Japón colaboraron en la búsqueda. En el año 2018, la embarcación "Seabed Constructor" de la empresa norteamericana "OceanInfinity" encontró al submarino a 907 metros de profundidad y 500 kilómetros del Golfo de San Jorge (a la altura de Comodoro Rivadavia); los 44 oficiales de la Armada no sobrevivieron. Este año en la Base Naval de Mar del Plata se llevó a cabo un acto de homenaje a los 44 tripulantes. En el mismo sus familiares recibieron los atributos de mando correspondientes a los ascensos post mortem decretados por el Gobierno Nacional: "es una jornada que tiene doble significado. Por un lado está el sentido homenaje que para nosotros tiene un valor muy importante pero también queremos reafirmar nuestro pedido de justicia" expresó Claudio Rodríguez, familiar de uno de los submarinistas, a Página 12. SE LANZA "ÉCHAME LA CULPA" Un día como hoy en el año 2017, Luis Fonsi junto a Demi Lovato lanzaban la canción "Échame la culpa." Perteneciente al álbum "Vida" (2019) y compuesta por el cantante puertorriqueño, Mauricio y Alejandro Rengifo y Andrés Torres, el sencillo habla sobre una ruptura de una manera divertida: "la canción nace con un: ´no eres tú, soy yo.´ Un cliché muy usado, muy latino. ´No eres tú, soy yo´ dicho en broma, como una despedida no dramática, ni traumática, alegre. […] Es una canción concebida como algo divertido. Para reír y sonreír mientras se baila" manifestó Fonsi.

Efemérides del día de la fecha, 17 de noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar