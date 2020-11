Claudio Valerio

"La mayor tragedia en la vida es perder a alguien y nunca extrañarlo". Cuando pensamos que no necesitamos de nadie, nos puede gustar, pero no sabemos cómo amar... Es un hecho que caminaremos y no sabremos dónde estamos ni hacia dónde vamos. Esperaremos, sin esperanza. Viviremos sin darnos cuenta de que no tenemos vida. Estaremos, en definitiva, vacíos y no tenemos nada que llenar. Si no reconocemos que somos parte de una sociedad, que somos una creación, entonces no existimos y lo que somos o lo que seremos no tendrá importancia. Nos miraremos en un espejo y no veremos nada. Creeremos que no somos nada y, de hecho, no seremos nada en absoluto. Cuando nos regocijamos de ser parte de un grupo social y tener "pertenencia" en nuestro corazón y creemos que es todo para nosotros, viviremos en abundancia e iluminaremos el camino por el que pasamos. Aunque no tengamos nada, andaremos por esta vida como si lo tuviéramos todo y, en realidad, ¡lo tenemos todo! Tenemos la paz interior que nos llena, nos anima, nos conduce por un camino de vida y esa vida durará para siempre. Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

Una tragedia de la vida

Por Claudio Valerio

