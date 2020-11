Lionel Scaloni confirmó ayer la formación titular: ingresan Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso en reemplazo de Exequiel Palacios y Lucas Ocampos. El partido comienza 21.30 horas.

Después del empate 1-1 con Paraguay como local del pasado jueves, la Selección Argentina se medirá esta noche frente a Perú en un partido que comenzará a las 21.30 horas en el Estadio Nacional de Lima y que marcará el cierre de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Para este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni recuperó a Nicolás Tagliafico, quien volverá a ser titular en el lateral izquierdo. En esa posición, frente a Paraguay, jugó Nicolás González, quien convirtió el 1-1 de cabeza y se mantendrá en la formación titular, aunque se adelantará para sumarse a la línea de mediocampistas. Así, el que saldrá de la alineación será Lucas Ocampos.

El otro cambio que realizará el DT es uno obligado: Giovani Lo Celso, de buena actuación ante Paraguay, ingresará en lugar de Exequiel Palacios, quien sufrió la fractura de una vértebra y recién ayer recibió el alta médica del sanatorio en el que se encontraba internado.

De esta manera, el combinado nacional formará hoy con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, Perú llega a este compromiso con apenas un punto en su haber: el empate 2-2 que consiguió ante Paraguay en la fecha inicial. Después, cayó 4-2 con Brasil como local, mientras que el pasado viernes perdió 2-0 en su visita a Chile.

El encuentro de esta noche llegó a ponerse en duda por los problemas institucionales que atraviesa el país incaico: luego de la destitución de Martín Vizcarra se sucedieron violentos hechos de represión que llevaron a la renuncia al interino Manuel Merino (ayer fue confirmado Francisco Sagasti como nuevo interino).

Esta cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará hoy íntegramente con la siguiente programación: Venezuela vs Chile (18.00), Ecuador vs Colombia (18.00), Uruguay vs Brasil (20.00), Paraguay vs Bolivia (20.00) y Perú vs Argentina (21.30).

Las posiciones, hasta el momento, se encuentran de la siguiente manera: 1) Brasil, 9 puntos; 2) Argentina, 7 puntos; 3) Ecuador y Uruguay, 6 puntos; 5) Paraguay, 5 puntos; 6) Chile y Colombia, 4 puntos; 8) Perú, 1 punto; 9) Venezuela y Bolivia, sin puntos.